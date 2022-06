La Formula 1 censura Ecclestone per le sue dichiarazioni a favore di Putin

Altra disavventura per l’ex patron della Formula 1 Bernie Eccleston che, con la sua consueta personalità, si è lasciato andare dichiarando apertamente il suo sostegno a Vladimir Putin nella scelta di dichiarare guerra all’Ucraina.



Dopo aver lasciato ufficialmente il controllo della Formula 1 nel 2017, Bernie Ecclestone continua a far parlare di se con dichiarazioni discutibili e che, soprattutto in questo momento storico, muovono inevitabilmente polemiche e dibattiti intorno alla sua figura.

A quasi 92 anni lo storico imprenditore britannico non ha minimante moderato il suo carattere che, anche in passato, lo ha spesso portato a subire critiche creandosi molte inimicizie all’interno del mondo sportivo e politico.

‘I’d still take a bullet for him.’

Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin ‘is a sensible person’. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU

— Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022