La Fiorentina vicina a Luka Jovic

Dopo l’addio di Dusan Vlahovic la Fiorentina sta per chiudere per il talentoso attaccante del Real Madrid Luka Jovic che, non trovando spazio nella rosa dei campioni d’Europa, è pronto a ripartire dalla Serie A per dimostrare tutto il suo valore.



La Fiorentina di Vincenzo Italiano si sta preparando per affrontare una stagione molto particolare dove, dopo aver ottenuto la qualificazione per la Conference League, proverà a migliorare il risultato in Serie A ed a disputare una coppa europea da protagonista dopo tanti anni di assenza.

I Viola hanno dimostrato di avere qualità importanti soprattutto in fase offensiva dove con il bel gioco proposto dal tecnico sono riusciti a sopperire anche dei tanti gol di Vlahovic, trascinatore della squadra fino all’addio di Gennaio.

Luka Jovic si avvicina alla Fiorentina

Talento esploso giovanissimo con la maglia dell’Eintracht Francoforte, Luka Jovic ha deluso le attese a Madrid dove, a causa della tanta qualità offensiva a disposizione di Ancelotti, non è quasi mai riuscito a conquistarsi una maglia da titolare.

Il bosniaco ha da tempo ormai accettato l’offerta della Fiorentina che sta sistemando gli ultimi dettagli con il Real Madrid prima di poter ufficializzare il trasferimento.

Jovic arriverà in prestito con i blancos che si impegneranno a pagare parte dell’ingaggio del classe ’97 che avrà così l’opportunità per mettersi in mostra in una squadra che gli affiderà le chiavi dell’attacco.

Real Madrid e Fiorentina sono in continuo contatto e l’obiettivo comune quello di chiudere l’affare entro questo fine settimana con Jovic che dovrebbe arrivare a Firenze nella giornata di martedì per svolgere le visite mediche e presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

Tanto entusiasmo nel capoluogo toscano per un calciatore che ha dimostrato in più occasioni di avere una grandissima qualità tecnica ed un buon fisico che spesso gli permettono di giocare anche per la squadra proteggendo il pallone spalle alla porta.

Luka Jovic andrà dunque a sostituire definitivamente Dusan Vlahovic che garantiva molti più gol rispetto al duo attuale composto da Piatek e Cabral.

Fiorentina, su Milenkovic c’è il pressing dell’Inter

Italiano rischia seriamente di perdere uno dei pilastri della sua difesa con l’Inter che ha intensificato le sua attenzioni sul difensore Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo sarebbe il profilo ideale in caso di partenza di Milan Skriniar e l’Inter proverà fino all’ultimo a trattare con la dirigenza dei viola per concludere in modo positivo l’affare.