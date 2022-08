La Fiorentina resiste al Twente e torna ufficialmente in Europa!

Aveva due risultati su tre a disposizione la Fiorentina di Vincenzo Italiano che non delude le attese e stacca il pass per la qualificazione in Conference League. In Olanda i viola resistono all’assalto del Twente strappando uno 0-0 che in virtù del successo casalingo permette ai toscani di qualificarsi per la fase finale della competizione



Primo obiettivo stagionale raggiunto per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che esce indenne dal difficile campo del Twente al termine di una partita combattuta e ad alta intensità.

Decisivo per la qualificazione il 2-1 maturato una settimana fa al Franchi di Firenze con i gol di Cabral e Nico Gonzalez.

Dopo l’eliminazione subita cinque anni fa in Europa League per mano del Borussia Monchegladbach la Fiorentina torna ufficialmente in Europa e disputerà la prossima stagione di Conference League, torneo che nella prima edizione è stato vinto dalla Roma di Jose Mourinho.





Fiorentina, un pareggio che vale l’Europa

Era il primo obiettivo stagionale della Fiorentina ed i ragazzi di Vincenzo Italiano non hanno deluso le attese riuscendo a staccare un’importante qualificazione per la prossima edizione della Conference League.

Traguardo importante ed assoluto meritato per i toscani che nei 180 minuti complessivi hanno dimostrato di essere superiori agli olandesi concedendo poco e creando molte occasioni da gol.

Dopo il grande calciomercato fatto dalla società i risultati cominciano ad arrivare ed i ragazzi di Vincenzo Italiano dimostrano come ci siano tutti i presupposti per disputare una stagione ad altissimi livelli grazie ad una rosa che dal punto di vista tecnico è finalmente competitiva per giocare tre competizioni.

Anche oggi il tecnico da fiducia ad Arthur Cabral che disputa una partita di grande sacrificio ed intensità salvando un gol fatto in apertura di partita e facendo spesso reparto da solo nell’assedio finale dei padroni di casa.

Archiviata la missione europea la Fiorentina ora dovrà concentrarsi sulla difficile sfida di campionato, domenica infatti al Franchi arriva il lanciassimo Napoli di Luciano Spalletti per una sfida che si preannuncia affascinante e complessa per i toscani.

Contro i partenopei la Fiorentina si affiderà con ogni probabilità a Luka Jovic, tenuto a riposo oggi e pronto per trascinare la propria squadra contro il Napoli.

Vincenzo Italiano sta facendo un grande lavoro ed ora la sua Fiorentina proverà a disputare un campionato ai massimi livelli cercando di andare avanti il più possibile in Conference League, competizione che, sulla carta, è ampiamente alla portata del club toscano.