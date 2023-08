La figlia di Carmen Di Pietro nel cast de Il Collegio: l’indiscrezione

Stando a fonti vicine a Fanpage.it, nella prossima edizione del Collegio, in partenza a settimane, ci sarà anche Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro.

Tra le trasmissioni più attese della prossima stagione televisiva c’è sicuramente Il Collegio, docu-reality a cui partecipano un gruppo di adolescenti che devono seguire scrupolosamente le norme severissime dell’istituto scolastico, dicendo per un mese addio anche a ogni forma di tecnologia, pena punizioni che possono andare dal semplice richiamo fino all’espulsione dalla trasmissione. A quanto pare, tra i nuovi allievi dell’edizione in partenza il 24 settembre, ci sarà anche Carmelina, la secondogenita di Carmen Di Pietro, già ex naufraga e ex gieffina.

Il Collegio, chi è Carmelina, presunta nuova allieva dello show

Carmelina, che ha soli 15 anni, non è completamente un volto nuovo per i telespettatori più attenti. Già l’anno scorso, in più di un’occasione, la ragazzina era stata ospite in studio di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, per dare sostegno alla madre e al fratello maggiore Alessandro, tra i naufraghi di quella edizione.

Inoltre, su TikTok Carmelina è molto seguita, e può contare su più di 15.000 follower. Quella a Il Collegio sarebbe a tutti gli effetti la sua prima esperienza da protagonista in tv, e in tanti sono curiosi di vedere come si comporterà. Naturalmente, per il momento, non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, ed è probabile che questa arriverà solo a ridosso dell’inizio dello show.

L’edizione di quest’anno sarà ambientata nel 2001: si tratta dell’annata più recente tra quelle delle diverse stagioni, considerando che le prime tre edizioni si sono svolte negli anni Sessanta, mentre le altre in anni a cavallo tra i Cinquanta e al massimo gli anni Novanta.

Il format italiano è di proprietà della Rai, anche se quello originale è stato esportato con successo in molti altri Paesi stranieri. A parteciparvi sono ragazzi tra i 13 e i 17 anni, che devono affrontare l’esame di terza media e rimangono, se ammessi, un mese in un collegio, appunto.

Le regole de Il Collegio, tra buona condotta e divisa scolastica

Qui devono abbandonare gli abiti borghesi e indossare la divisa dell’istituto, oltre a sottoporsi anche al taglio di capelli e dover eseguire un test d’ingresso per poter accedere e proseguire con il programma.

Gli alunni devono inoltre mantenere un atteggiamento consono ed educato nei confronti degli insegnanti e mantenere una media sufficiente per poter proseguire e non rischiare l’espulsione.

Tante le materie insegnate nel corso delle diverse edizioni, tra le quali anche breakdance, educazione sessuale e cinema. In alcuni casi, la visibilità ottenuta ha permesso ad alcuni studenti di iniziare una carriera come influencer o iniziare a studiare recitazione.

Chissà, quindi, che anche per Carmelina possa trattarsi di un buon trampolino di lancio, sempre che sia intenzionata a seguire le orme della celebre madre e in parte del fratello. Per ora, pare che la 15enne sia interessata ai social come tante ragazze della sua età, ma non sembra curarsi più di tanto dei follower o di fare carriera in quell’ambito, al contrario di altre sue coetanee. Resterà da vedere se riuscirà a superare i test d’ingresso e proseguire la sua avventura nel docu-reality.