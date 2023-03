La Corte Penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

“Una decisione storica”. Così il procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin, ha commentato la notizia del mandato d’arresto emanato dalla Corte penale internazionale contro il presidente russo.

Mandato d’arresto contro il presidente Putin

La Corte Penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusato di aver deportato illegalmente dei bambini. La Corte accusa il presidente di essere un criminale di guerra per aver messo in atto la deportazione illegale dei bambini ucraini trasferendoli dalle zone occupate del loro Paese alla Russia.

Oltre al presidente un altro mandato di arresto è stato emesso nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino.

“È l’inizio della fine della Federazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale. È una chiara procedura legale. Aspettate”

ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak, commentando il mandato di arresto della Cpi emesso contro il presidente russo Vladimir Putin. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha sottolineato come le decisioni della Corte internazionale non abbiano alcun significato per i russi.

La Corte Penale Internazionale dell’Aja ha sottolineato che i mandati di cattura sono stati emessi dopo le istanze di accusa presentate il 22 febbraio scorso, a un anno esatto dall’inizia della guerra in Ucraina, ma sarebbe rimaste secretate per proteggere eventuali testimoni e vittime implicati nelle indagini. La Corte però, ritenendo che i crimini contestati al presidente siano ancora in corso, ha deciso di rendere pubblica l’esistenza di questi mandati e dei reati contestati.

BREAKING: The International Criminal Court in the Hague has just issued an arrest warrant for Vladimir Putin. pic.twitter.com/QvKY1NsfaK — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2023

Notizia in aggiornamento.