La Cina elabora linee guida stringenti per l’IA: il governo la teme?

Nuove linee guida stringenti, elaborate dalla Cina, sull’intelligenza artificiale: il Governo di Pechino teme questa tecnologia?

Il più grande mercato al mondo delala tecnologia AI, la Cina, ha redatto nuove regole che, per la prima volta, impongono limiti al riconoscimento facciale e ad altre applicazioni della tecnologia stessa.

La bozza di regolamento, di cui Reuters ha visionato una copia, prevede anche che gli sviluppatori debbano ottenere l’approvazione delle autorità provinciali prima di utilizzare sistemi di IA come quelli in grado di identificare i volti delle persone in mezzo alla folla.

Le regole sono state redatte dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) cinese e fatte circolare, all’interno del governo, negli ultimi giorni, secondo due fonti che le hanno visionate.

Si prevede che saranno presentate al governo della città di Pechino alla fine del mese.

La bozza di regolamento prevede anche che gli sviluppatori ottengano l’approvazione delle autorità provinciali prima di utilizzare i sistemi di IA per elaborare dati sensibili come l’etnia o la religione.

In una mossa che potrebbe essere vista come un tentativo di Pechino di tenere sotto controllo il proprio settore tecnologico, le norme impongono restrizioni anche a settori come quello sanitario e finanziario che hanno utilizzato i big data per sviluppare prodotti come le diagnosi mediche automatizzate o i consulenti robotici delle banche.

Cina, il governo ha paura dell’AI?

Le regole redatte dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), mirano a controllare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le nuove norme potrebbero comportare maggiori restrizioni all’uso della tecnologia AI in Cina.

Una fonte riferisce che sarebbero entrate in vigore immediatamente se approvate dal Consiglio di Stato di Pechino, anche se necessitano ancora dell’approvazione finale del premier Li Keqiang prima di essere rese pubbliche.

Cina, controllo sulle tecnologie di AI: sicurezza o controllo delle informazioni?

Le nuove norme prevedono che le aziende coinvolte nella ricerca sull’IA e sui big data rendano conto delle loro attività ogni anno.

Inoltre, dovranno fornire una spiegazione dettagliata di come hanno gestito le informazioni personali raccolte durante questo periodo.

Dovranno, inoltre, presentare relazioni su eventuali incidenti che comportino fughe di dati o altre forme di violazione della sicurezza legate alla tecnologia AI.

Il governo cinese è chiaramente preoccupato per l’uso della tecnologia AI. Nel tentativo di gestirne e controllarne meglio l’utilizzo, il Governo impone nuove linee guida agli sviluppatori.

Questi dovranno ottenere l’approvazione delle autorità provinciali prima di utilizzare i sistemi di IA. Le regole impongono anche limiti al riconoscimento facciale e ad altre applicazioni della tecnologia.

La Cina rappresenta il più grande mercato al mondo della tecnologia basata sull’intelligenza artificiale. Ciononostante, lo sviluppo di quest’ultima è ostacolato proprio dalla mancanza di regolamenti.

La bozza punta a risolvere questo problema e di permettere al Paese di stare al passo di Stati Uniti e Corea del Sud.

Questi ultimi hanno già intrapreso iniziative per regolamentare applicazioni di IA come i sistemi di riconoscimento facciale o le auto a guida autonoma.