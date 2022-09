L’Ucraina lancia opuscoli ai russi su come arrendersi

Nel giorno 200 di guerra, la grande offensiva Ucraina ha spazzato via quasi tutta la presenza russa a Kharkov. Sono passati 200 giorni di guerra e la regione di Kharkov, che confina con la Russia ed è la porta dell’ambito Donbass di lingua russa, praticamente non ha più la presenza delle truppe del Cremlino.

Questa regione, la cui capitale con lo stesso nome è la seconda città più grande dell’Ucraina, è stata la punta di diamante dell’esercito locale per lanciare la più efficace controffensiva degli ultimi giorni, da quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione del paese vicino il 24 febbraio senza poter entrare a Kiev, il suo primo obiettivo. L’Ucraina ha riguadagnato più terreno finora a settembre di quanto la Russia avesse guadagnato dallo scorso aprile, secondo i calcoli dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Domenica le aree dell’est e del centro della Ucraina hanno subito un blackout

Questa domenica le aree dell’est e del centro del Paese hanno subito un blackout che il presidente ucraino, Volodímir Zelenski, attribuisce ad “atti terroristici” delle truppe russe. Prima di andare avanti con la sua controffensiva, l’esercito ucraino lancia proiettili contenenti istruzioni affinché i soldati russi ei loro collaboratori nell’Ucraina orientale sappiano come arrendersi.

Gli opuscoli, pubblicati sul profilo del social network Facebook del viceministro della Difesa Hanna Maliar, descrivono in dettaglio i passaggi da seguire: 1. Gettare da parte l’arma. 2. Stai fermo. 3. Alza le mani. 4. Bandiera bianca opzionale. 5. Urla forte “Mi arrendo”. Le note aggiungono messaggi come: “I russi ti stanno usando come carne da cannone”, “La tua vita non significa niente per loro” o “Hai bisogno della tua famiglia”. Gli avvisi riportano anche due numeri di telefono che possono chiamare.

Per tutto il fine settimana sono stati annunciati i nomi di diversi comuni, fino a quasi 40 nella sola domenica di Kharkov, che venivano “liberati” dagli occupanti e in cui sventolava di nuovo la bandiera nazionale, azzurra e gialla. Zelensky ha detto sabato sera che fino a 2.000 chilometri quadrati sono stati recuperati finora a settembre. In poche ore quei dati sono diventati obsoleti, tenendo conto dei 3.000 offerti dall’esercito domenica mattina.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver ordinato un ritiro strategico per rafforzare la propria presenza nel Donbass, le cui regioni di Donetsk e Lugansk sono un obiettivo più importante di altre aree che hanno mantenuto occupate finora.

La Ucraina ha iniziato a offrire dati sulle armi che i russi hanno lasciato in quello che le autorità locali considerano un volo e non un ritiro tattico. Si tratta di circa 20 carri armati, quasi tutti modello T-80, altri 20 da riparare, oltre ad altri 86 diversi veicoli militari. Alcune immagini, la cui posizione non può essere confermata, poiché non è consentito l’accesso ai giornalisti, mostrano parte di questa attrezzatura arenata nei fiumi o abbandonata dalle strade.

La mappa mostrata dalle autorità di Mosca durante un atto del ministero della Difesa questa domenica ha mostrato chiaramente che i suoi soldati occupano a malapena una piccola parte della regione di Kharkov, secondo l’agenzia France Presse. La mappa è stata riprodotta dai media ucraini come l’Ukrainska Pravda.

I governatori di queste regioni riferiscono che gran parte delle città sono senza elettricità

Le città da cui sono partiti in questi giorni sono quasi sempre rimaste occupate per più di sei mesi, un tempo molto più lungo del mese in cui i russi sono riusciti a rimanere in città come Bucha o Irpin alla periferia di kyiv, la capitale, prima che essere espulso dall’esercito locale.nterruzioni di corrente Zelensky ha denunciato domenica pomeriggio “una totale interruzione di corrente nelle regioni di Kharkov e Donetsk e parziale nelle regioni di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Sumi”.

I governatori di queste regioni riferiscono che gran parte delle città sono senza elettricità, alcune senza acqua. In un messaggio su Telegram, il presidente ucraino ha accusato i russi di “attacchi missilistici deliberati e cinici contro infrastrutture civili critiche” come le centrali elettriche. La Russia nega che le sue truppe attacchino intenzionalmente obiettivi civili.

Nel frattempo, Putin ha avvertito il presidente francese Emmanuel Macron, con cui ha parlato al telefono questa domenica, del pericolo rappresentato dagli attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporizhia, in particolare al deposito di scorie radioattive, secondo una dichiarazione del Cremlino citata dall’Afp.

Putin, le cui truppe hanno occupato queste strutture nel sud-est dell’Ucraina per più di sei mesi, ha parlato delle “conseguenze catastrofiche” che questi bombardamenti possono portare. Macron ha chiesto alla sua controparte russa di rimuovere le armi russe dall’impianto.