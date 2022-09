Alcaraz è il re di New York, Ruud sconfitto in 4 set

Carlos Alcaraz vince il suo primo titolo major in carriera e a 19 anni diventa il numero 1 al mondo, lo spagnolo gioca uno US Open perfetto e supera Ruud in una finale bellissima e giocata ad un livello di tennis eccezionale, per il norvegese seconda finale slam persa dopo quella al Roland Garros



Lo spagnolo vince il suo primo titolo slam in carriera al termine di uno US Open giocato alla perfezione, Alcaraz vince l’ennesima battaglia a New York e supera un ottimo Casper Ruud in quattro set giocato ad un altissimo livello di tennis.

Finisce 6-4,2-6,7-6,6-3 per il classe 2003 che per la prima volta guadagna anche il primo posto nel ranking ATP diventando in pochissimi mesi da giovane promessa a grande realtà nel mondo della racchetta.

Seconda delusione in pochi mesi per Casper Ruud che, dopo Parigi, perde un’altra finale slam dimostrando comunque di aver raggiunto una grande maturità tennistica sulla quale dovrà continuare a lavorare in questi mesi per cercare di alzare ulteriormente il proprio livello.

Alcaraz trionfa a New York, Ruud cade in quattro set

Partita bellissima all’Arthur Ashe Stadium di New York; Alcaraz vince ma per larghi tratti della partita soffre tantissimo la solidità del norvegese che si dimostra ancora una volta giocatore completo ed ormai pronto per giocare con continuità a questi livelli.

La svolta decisiva del match avviene nel tie-break del terzo set con Alcaraz che alza il proprio livello e si aggiudica il parziale approfittando di un paio di errori grossolani del tennista norvegese.



Vittoria nel complesso meritata di Alcaraz che in tutto il torneo è riuscito a rimanere concentrato ed a vincere mentalmente tutte le partite sfruttando la sua impressionante condizione fisica.

Ora il giovane spagnolo dovrà essere bravo a migliorarsi e cercare di sfruttare ancor di più il suo grande talento per un futuro che sicuramente lo vedrà ai vertici del tennis mondiale.

Ciò che impressiona in Carlos Alcaraz è la capacità di leggere tutti i momenti della partita riuscendo sempre a tirare fuori un colpo vincente nei momenti più difficili, lo spagnolo è un predestinato e sta onorando il suo talento con prestazioni straordinarie.

Ruud dovrà continuare a lavorare per arrivare nella migliore condizione possibile all’Australian Open, il norvegese ha disputato un 2022 da sogno e nella prossima stagione è chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello per vincere finalmente il primo major in carriera.