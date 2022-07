Kyrgios vola agli ottavi, Tsitsipas si arrende in 4 set

Un match folle e divertente quello tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios con l’australiano che si esalta tra polemiche ed esultanze rabbiose battendo e stuzzicando l’avversario con le sue solite alternanze di genio e sregolatezza



Sul prestigioso prato di Wimbledon Nick Kyrgios mostra, come al solito, tutto se stesso alternando colpi di tennis straordinario a scene di nervosismo che spesso ne hanno condizionato le prestazioni in carriera.

Il momento di forma del tennista australiano è ottimo e il terreno veloce di Londra contribuisce a rendere efficaci le sue accelerazioni e le palle corte che mettono in seria difficoltà Stefanos Tsitsipas battuto al termine di una battaglia lunga 4 set.

Kyrgios, il primo slam è possibile!

Ci crede Nick Kyrgios, queste prime partite a Wimbledon hanno dimostrato come l’australiano possa veramente arrivare in fondo al torneo più prestigioso del mondo e cullare il sogno di vincere il suo primo torneo dello slam in carriera.

Fenomenale dal punto di vista tecnico ed ottimo nei turni di risposta, mai come quest’anno Kyrgios sta dimostrando di aver imparato a gestire il suo carattere riuscendo a tenere una concentrazione alta per tutta la partita senza farsi condizionare dagli episodi.

Tsitsipas si innervosisce cadendo nel tranello dell’australiano e commette tanti errori non forzati, l’australiano ne approfitta e con un’ottima alternanza di palle corte e accelerazioni di dritto domina gli scambi e accede agli ottavi di finale di Wimbledon per la seconda volta in carriera.

Kyrgios e Tsitsipas danno spettacolo sul centrale, litigano, esultano sugli errori avversari e chiedono a vicenda la squalifica dell’avversario generando un clima di tensione ma riuscendo comunque a tenere un livello tecnico altissimo.

Nick vince in rimonta con il punteggio di 6/7,6/4,6/3,7/6 e si prepara ad affrontare Nakashima nel match valido per gli ottavi di finale dei Championships.

La sensazione è che l’australiano sia al massimo della sua condizione fisica e mentale e che per la prima volta in carriera possa veramente arrivare in fondo nel suo torneo preferito, ora l‘obiettivo è quello di frenare il carattere e concentrarsi soltanto sul tennis che, se espresso con continuità, rimane uno dei più efficace del circuito.