Koulibaly-Napoli, è addio!

Non sarà solo Lorenzo Insigne a lasciare Napoli durante questa sessione di calciomercato, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta infatti a salutare un altro senatore della rosa.



Il Napoli di Luciano Spalletti è stato per larghi tratti della stagione una delle pretendenti alla vittoria dello scudetto, ottenendo nella prima fase una lunga striscia di risultati utili consecutivi e dimostrando la grande personalità impressa dal tecnico toscano.

Dopo tanti anni ai vertici della classifica, il Napoli vuole il definitivo salto di qualità per provare ad interrompere il monopolio di Juventus, Inter e Milan ed aggiudicarsi il tricolore.

🚨 Chelsea have added Kalidou Koulibaly to their short transfer list.🇸🇳

🔵#CFC 👉The Senegalese defender is yet to respond to Napoli’s contract extension offer.🔵#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NWJ9KZIKoy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2022

Koulibaly ai saluti

Dopo otto stagioni intense vissute a Napoli, Kalidou Koulibaly è pronto a salutare la società partenopea non rinnovando il suo contratto ed andando in scadenza a giugno 2023.

Tra lo stupore generale, il Napoli è dunque pronto a valutare eventuali offerte per il forte difensore senegalese pur di monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero.

✍️TRANSFER ROUNDUP✍️ 💰Chelsea have tabled an offer worth €10M for Napoli defender Kalidou Koulibaly. {@siphillipssport} pic.twitter.com/NK47wHynZB — The Sport Space (@TheSportSpace_) June 10, 2022

Sono molte le pretendenti del difensore, con la Juventus che proverà in tutti i modi a convincerlo a sposare la causa bianconera.

I tifosi biuanconero già pregustano un duo difensivo fenomenale in coppia con Matthijs De Ligt.

Restano alte però le probabilità che Koulibaly lasci la Serie A, sia Chelsea che Bayern Monaco infatti hanno già da tempo avviati i contatti con l’entourage del numero 26 azzurro che preferirebbe un’esperienza fuori dall’Italia.

Napoli, Deulofeu-Bernardeschi per il nuovo attacco

Federico Bernardeschi è ormai ad un passo dall’accordo con il Napoli, pronto ad offrirgli un quadriennale da circa 3 milioni netti a stagione.

L’ex calciatore della Juventus non sarà però l’unico rinforzo offensivo, crescono le probabilità di vedere Gerard Deulofeu a Castel Volturno già nelle prossime settimane.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, sta nascendo il nuovo Napoli con l’obiettivo di consolidare i traguardi raggiunti e provare ad essere protagonista anche nella prossima stagione di Champions League.