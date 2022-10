Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati? La vicina di casa svela tutto

By

La vicina di casa di Katia Ricciarelli ha svelato il vero motivo per cui si è separata da Pippo Baudo. Ecco la causa.

Katia Ricciarelli è una cantante lirica che ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo per via della sua vocalità e che nel tempo è diventata anche un personaggio televisivo prendendo parte a varie trasmissioni.

Nata a Rovigo nasce da una relazione extraconiugale di sua madre e sin da piccola ha avuto una predisposizione per il canto che l’ha portata a studiare presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Katia Ricciarelli: ecco il vero motivo per cui è finita con Pippo Baudo

Il suo debutto sui palchi dei teatri italiani iniziò verso la fine degli anni ’60 con un ricco programma di opere a cui ha partecipato durante gli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80.

Durante questo decennio, ebbe un declino dovuto al suo irrobustimento della voce e questo portò il pubblico a fischiarla sia alla Royal Opera di Londra che alla Scala di Milano per le sue performance.

Proprio presso quest’ultimo teatro, rimanendo nella scena del suo personaggio esclamò un imprecazione durante l’esibizione, fingendo che fosse programmata ma in realtà era riferita agli spettatori.

Dopo lo spettacolo, ci furono molte proteste e risse e la donna decise di abbandonare il Teatro dove non vi ha fatto mai più ritorno per il resto della sua carriera riprendendo in seguito l’attività ritrovando il successo iniziale.

Verso la metà degli anni 2000 diventa anche attrice e vince il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista, per la sua interpretazione nel film, La seconda notte di nozze, per la regia di Pupi Avati.

Nel 2020 partecipa alla seconda edizione del programma Il cantante Mascherato dove si esibisce in dei pezzi moderni sotto la maschera di giraffa venendo eliminata nella seconda manche della terza puntata.

Successivamente, partecipa nel 2021 alla sesta edizione del Grande Fratello Vip dove vi rimane per ben 165 giorni perdendo il televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

Dal punto di vista sentimentale, la soprano è stata sposata dal 1986 al 2004 con il presentatore Pippo Baudo e i due erano visti come una delle coppie migliori del mondo dello spettacolo.

La loro storia però è giunta a termine e a scatenare il tutto, secondo alcune indiscrezioni dell’epoca, pare sia stato il bacio che Pippo Baudo ha dato a Luciana Littizzetto, in modo ironico, durante il Festival di Sanremo 2003.

Le parole della donna

La Ricciarelli ha sempre trovato quel gesto fuori luogo e sembra che questo abbia provocato dei risentimenti nei confronti del suo ex marito, ma adesso dopo pochi anni è stata svelata la verità.

Secondo Carla Morando, amica della cantante lirica e sua vicina di casa, Katia e Pippo hanno deciso di interrompere il loro matrimonio per via di una scelta della donna dovuta dal fatto che tra di loro non c’era più dialogo.

“E’ lei che l’ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”

Queste le parole della donna riguardo la storia della sua vicina di casa rilasciate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che lo scorso anno l’ha avuta come vippona del Gf Vip.

Riguardo questo particolare la Morando ha ammesso che la Ricciarelli è una donna che non ama stare senza far niente e che quindi ha accettato di partecipare al reality di Canale 5 proprio per non stare con le mani in mano altrimenti si stanca.

Inoltre, la donna ha ammesso che la soprano non è una donna facile e che è molto indipendente e che quindi non crede che per ora ci sia qualche uomo che le ha occupato il cuore dopo la storia con Pippo Baudo.

Per adesso la donna non ha replicato alle parole della sua amica e vedremo se lo farà in seguito confermando o smentendo la sua versione dei fatti.