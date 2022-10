Foglie di alloro, mettile sotto il letto ogni sera: l’antico rimedio da provare

Se metti le foglie di alloro sotto il tuo letto potresti avere numerosi benefici. Vediamo quali di seguito.

L’uso insolito dell’alloro che stiamo per descriverti ti stupirà e siamo sicuri che non lo lascerai più.

A cosa serve l’alloro?

Pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lauracee, generalmente, siamo abituati a vedere l’alloro sulle teste dei laureati, intrecciato in vistose corone. Poi, le foglie di alloro vengono molto usate anche in cucina e per altri rimedi particolari. L’alloro può dare più sapore sia ai piatti a base di carne che ai sughi. Le nostre nonne, poi, adoperavano l’alloro per lavare. Sì, infatti, se oggi lo mettessimo in lavatrice igienizzerebbe e renderebbe più bianchi i nostri panni.

Le foglie di alloro, inoltre, sono in grado anche di influire sul nostro umore. Sapevi che possono essere messe delle foglie nell’acqua e sorseggiarne l’infusione per sentirsi più felici? La pianta, infatti, funge da tonificante e rilassante per i nostri muscoli, allentando le tensioni. Inoltre, l’infuso può essere fatto anche caldo, tenendo le foglie in acqua per circa un quarto d’ora. L’infuso ottenuto si potrà conservare in frigorifero per due settimane. Le dosi consigliate sono di al massimo 3 tazze al giorno.

Per sprigionarne il profumo nelle nostre case molti sono soliti bruciarne le foglie. Il fumo non deve essere inalato ma l’odore che ne risulta deve essere sparso per la casa. C’è un altro uso dell’alloro che, però, forse non conoscevi. Vediamo quale.

Perché mettere le foglie di alloro sotto il letto?

Se disponi le foglie di alloro sotto il letto (ma anche sotto altri mobili) si possono tenere lontani gli scarafaggi, le formiche ma anche i topi. A rendere possibile ciò il profumo delle foglie che fa sparire questi insetti. Inoltre, le foglie di alloro porterebbero ristoro al nostro riposo, evitando l’accumularsi della stanchezza. In particolare, dovrebbero essere sette le foglie da posizionare sotto il letto. Le foglie possono essere messe anche sotto il cuscino a mo di sedativo ed analgesico oltre che antimicotico.

Inoltre, stando ad un’antica tradizione, porre l’alloro sotto il letto sarebbe un catalizzatore di abbondanza: si attira denaro e fortuna. Per farlo al meglio, si possono mettere le foglie in una bottiglia con dell’acqua. La bottiglia va posta sotto il letto, lontano da occhi indiscreti oppure sotto un qualsiasi mobile. L’importante è non dimenticarsene e lasciarla lì nascosta troppo a lungo. Con il tempo, infatti, l’acqua potrebbe emanare cattivo odore.

Naturalmente, si tratta di una credenza. Non c’è niente di accertato ma, come tutte le credenze popolari, bisogna soltanto provare per credere e vedere se funziona, soprattutto se siamo alla ricerca di quel pizzico di fortuna in più che non guasta mai.