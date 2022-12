Kate Middleton tremenda, il perfido nomignolo dato alla cognata Meghan

Kate Middleton, che perfida principessa! Ecco il brutto nomignolo che ha dato alla cognata Meghan Markle. Così chiama la moglie del principe Harry.

Kate Middleton proprio non sopporta Meghan Markle. Sapete che nomignolo ha riservato alla sua acerrima cognata? Proprio questo qui.

Kate e Meghan, nemiche per la pelle

Tra Kate Middleton e Meghan Markle non è mai corso buon sangue, lo sappiamo. Le due cognate reali non si sono mai sopportate ed è stato evidente fin da quando la ex attrice americana ha fatto ingresso nella casa reale.

La moglie del principe William, che ha questo titolo dal lontano 2011, ha sempre avuto riscontro e consenso popolare altissimo tra i sudditi sia inglesi che del mondo. Non possiamo dire lo stesso invece per la ex star di Suits che la popolarità se l’è dovuta guadagnare e anche con grande fatica.

E’ un po’ la Camilla versione Young, la Markle, che non è mai entrata nel cuore dei sudditi inglesi e soprattutto in quelli della casa reale. Kate e Meghan, da quanto si racconta a corte, non sarebbero mai andate d’accordo.

Le due anzi, in diverse occasioni e prima che il fenomeno della Megexit vedesse la luce, avrebbero litigato a corte e in presenza anche di ospiti illustri. Kate ha un nomignolo particolare per rivolgersi alla sua acerrima cognata, sapete qual è?

Qual è il nomignolo utilizzato dalla principessa del Galles per Meghan

Non è sempre detto che i rapporti tra cognate debbano essere idilliaci e Kate Middleton e Meghan Markle lo sanno bene. Le mogli del principe William e del principe Harry non sono mai andate d’amore e d’accordo.

Raramente le abbiamo viste ad eventi pubblici insieme, sorridenti e felici. Tra le mura di palazzo Reale si mormora infatti che, quando Meghan ancora frequentava con il marito la Royal Family, abbia avuto diversi battibecchi con la nuova principessa del Galles, Kate.

La Middleton, donna dallo spirito patriottico, protettrice della Royal Family anche se da essa è stata adottata e non vi è entrata per sangue, quello nobile non lo ha mai avuto, non ha mai digerito la presenza di Meghan né a corte né accanto al principe Harry a cui ha sempre voluto un gran bene.

Proprio non riesce a sopportare l’americana alla quale ha riservato un nomignolo curioso. Sapete come la moglie del principe William si rivolge a Meghan? L’indiscrezione arriva da un intimo amico del duca Filippo di Edimburgo e della Regina Elisabetta, Gyles Brandrath.

Nel suo libro dal titolo “Elizabeth: an intimate portrait”, i cui estratti sono stati pubblicati anche dal Mail on Sunday, si svelano alcune chicche sui protagonisti della casa reale e anche sul conto di Kate Middleton che non è così santarellina come vuole far credere.

Il nomignolo che avrebbe riservato a sua cognata è “quella che vive all’estero”. Neanche lo pronuncia, dunque il nome di Meghan Markle che è per lei è una estranea.

In realtà, anche pubblicamente, la nuova principessa del Galles tende a parlare il più poco possibile dei suoi cognati e in particolare di Meghan. Kate è sempre stata legata al principe Harry che conosce fin dai tempi dell’università e della convivenza in amicizia con il principe William.

Anche Harry ha sempre avuto un rapporto meraviglioso con Kate che considerava sua sorella. Da quando però al suo fianco è comparsa Meghan Markle, anche rapporti tra i due cognati reali si sono andati via via deteriorando.

Oggi pare che Kate non parlerebbe bene nemmeno del fratello di suo marito. Tutta colpa della ex attrice americana che lo ha allontanato dalla Royal Family e anche dalla ex duchessa di Cambridge.

Harry manca a tutti ma soprattutto a Kate che al principe dai rossi capelli era tanto affezionata. Si dice che la principessa sarebbe felicissima di riallacciare i rapporti con Harry ma non con Meghan che deve rimanere fuori da palazzo reale.