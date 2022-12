James Hewitt, ex amante di Lady D, volontario in Ucraina

James Hewitt, 64 anni, ex maggiore dell’esercito ma conosciuto dai tabloid inglesi per essere stato l’amante della principessa Diana, questa volta è tornato a far parlare di sé per una buona causa: da settimane si trova in Ucraina per dare assistenza alle persone che sono state colpite dalla guerra.

L’ex amante storico di Lady D è partito alla volta dell’Ucraina insieme all’associazione Help4Ukraine.

Chi è James Hewitt?

Forse non tutti conoscono colui che in queste settimane sta facendo parlare di se per le sue operazioni di volontariato in Ucraina, soprattutto le nuove generazioni.

Classe 1958, James Hewitt, è un ex ufficiale di cavalleria britannico dell’esercito. Conosciuto non di certo per le sue doti militari, ma per essere balzato in tutti i giornali scandalistici degli anni ’90 per aver aver avuto una relazione con Diana, principessa del Galles, quando ancora era sposata con il principe Carlo.

Una relazione durata ben quattro anni, dal 1986 al 1991. Una storia iniziata due anni dopo la nascita di Harry, secondo genito del nuovo Re d’Inghilterra ma che, invece, secondo i gossip, la paternità sarebbe attribuita a James Hewitt.

Un rumors, una leggenda metropolitana dei borghi britannici nonostante la somiglianza tra il principe Harry e il maggiore Hewitt.

L’esperienza da volontario in Ucraina

Mentre il principe Harry si prepara all’imminente uscita, a gennaio, di un nuovo capitolo della sua autobiografia, dove forse ci potrebbero essere delle importanti novità circa i dubbi sulla paternità del nuovo Re d’Inghilterra, nel frattempo James Hewitt, è impegnato in una operazione di volontariato come civile in Ucraina.

L‘ex maggiore dell’esercito, 64 enne, insieme all’associazione Help4Ukraine, ormai da settimane, è impegnato ad assistere, prendersi cura di tutte quelle persone che a causa del conflitto sono rimaste senza casa e che hanno bisogno delle cure necessarie.

“spera di tornare a casa in Inghilterra prima di Natale”, James non lo sta facendo per gloria, ma solo per una buona causa”.

Queste sono state le parole dichiarate di un suo caro amico al tabloid Daily Mail. Hewitt alla volta dell’Ucraina, per prendersi cura delle persone vittime delle aggressioni subite dagli uomini di Putin, non è partito da solo: ad accompagnarlo in questa missione speciale Mikey Stewart-Richardson, un amico di vecchia data nonché collega dell’antico reggimento dell’esercito britannico a protezione della monarchia.

Il blog dell’ex maggiore

James Hewitt, l’ex storico della principessa del Galles, racconta della sua missione da civile in Ucraina all’interno del suo blog, descrivendo le città colpite dalla guerra, i suoi spostamenti e le persone che soccorre:

“Abbiamo quattro veicoli, con letti di ospedali ed equipaggiamento medico essenziale. e abbiamo salvato per ora 36 rifugiati, un cane e un gatto”.

Di recente, insieme al suo amico e compagni di volontariato, ha fondato una Ong senza scopi di lucro, “Humanitarian Online Payments”, per aiutare le vittime del conflitto in Ucraina.