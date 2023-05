Kate Middleton, salta fuori il patto segreto con Harry: l’indiscrezione da Windsor

Poco dopo l’incoronazione di Re Carlo III spunta un’indiscrezione su Kate Middleton e suo cognato Harry: avrebbero un patto segreto. Vediamo di cosa si tratta.

L’indiscrezione su Kate Middleton ed il cognato sarebbe stata rivelata dalla rivista Public, secondo cui le teste coronate si sarebbero riunite per fare chiarezza su alcune questioni.

Sabato scorso Re Carlo III è stato ufficialmente incoronato re d’Inghilterra. Nel frattempo, la sua consorte Camilla è diventata regina. Una scena che molti sudditi non avrebbero mai creduto di vedere. Carlo, infatti, ha raggiunto la veneranda età di 74 anni e in molti credevano che avrebbe scelto di abdicare per poter lasciare spazio a suo figlio William e a sua nuora Kate Middleton.

Non è stato così e alla cerimonia, in una Londra piovosa, hanno partecipato le teste coronate e le autorità più importanti del panorama internazionale. In prima fila, naturalmente, l’erede al trono con sua moglie Kate Middleton ed i loro tre figli. I cinque erano tutti elegantissimi ed estremamente rispettosi di protocollo ed etichetta. In particolare, Kate Middleton, con un lungo mantello blu ed una coroncina nei capelli non ha mancato di far notare il suo stile impeccabile. Louis, invece, il figlio minore, che ha appena cinque anni, ha mostrato qualche segno di cedimento durante la cerimonia: era estremamente annoiato e non ha mancato di sbadigliare o distrarsi spesso e volentieri.

La grande assente è stata Meghan Markle. Alcune indiscrezioni volevano che non fosse stata proprio invitata, come pure suo marito Harry che, invece, c’era, seppur seduto distante dal cuore della sua famiglia. Del resto, non c’era da aspettarsi diversamente dati gli ultimi passi falsi commessi sia da lui che dalla madre dei suoi figli.

A tal proposito, per sopire un po’ gli animi, stando ad uno specialista in famiglia reale inglese, sarebbe avvenuta una reunion segreta tra il principe Harry, Kate Middleton ed il principe William. La notizia sarebbe stata evidenziata dalla rivista Public.

L’accordo segreto di Kate Middleton

L’incontro sarebbe stato organizzato per cercare di calmare le tensioni che esistono tra i vari membri della famiglia.

Il principe Harry, che era stato invitato da Carlo III all’incoronazione, ha risposto alla chiamata, ma ha ritenuto più prudente lasciare la moglie, Meghan Markle, e i figli in California.

Il principe Harry e consorte, anche se sono stati invitati dal re, sarebbero comunque arrabbiati con il resto della famiglia reale . Tuttavia, per i migliori interessi della nazione, si dice che il Principe di Galles abbia accettato di incontrare suo fratello. Kate sarebbe stata presente per sdrammatizzare la situazione.

L’indiscrezione è trapelata ad opera di Andrew Lownie, storico specializzato in teste coronate. Egli ha sottolineato che il marito di Kate Middleton avrebbe accettato l’inimmaginabile: un colloquio segreto con la moglie ed il fratello nemico qualche giorno fa prima dell’incoronazione.

Secondo questo accorto osservatore della famiglia reale, Harry sarebbe noto per essere un abile manipolatore. Tuttavia, il principe William avrebbe organizzato un incontro per cercare di salvare la festa. Sebbene i dettagli della riunione non siano stati resi noti, i media di tutto il mondo continuano a speculare sull’impatto di questo incontro sul futuro della famiglia reale britannica.