Cosa ha detto Jasmine Carrisi sul padre Albano, la madre e Romina

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Jasmine Carrisi non le ha mandate a dire, “bacchettando le mani” ai genitori, spesso protagonisti del gossip italiano. La ragazza, che a breve compirà 22 anni, si è raccontata a 360 gradi, confidando i suoi sogni nel mondo della musica, sulle orme del celebre padre, e ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, parlando di come ha vissuto una vita costantemente sotto i riflettori.

Oggi il quotidiano di Via Solferino è uscito con una lunga intervista a Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, in cui si è raccontata senza risparmiarsi, rivelando le sue ambizioni per il futuro e anche rilasciando alcune dichiarazioni inusuali sulla sua vita, passata praticamente sempre sotto i riflettori. Un fatto dovuto alla popolarità dei genitori, e alla loro costante presenza nelle cronache rosa o sui tabloid specializzati in gossip. Ancora oggi, nonostante siano passati molti anni, in tanti sperano ancora in un riavvicinamento tra il cantante pugliese e l’ex moglie Romina Power, nonostante le smentite del diretto interessato e della sua compagna. Inoltre, spesso proprio Lecciso e Carrisi sono finiti in prima pagina per tensioni vere o presunte, cosa che a quanto pare non ha fatto assolutamente piacere alla figlia.

Jasmine Carrisi intervistata dal Corriere, e su Albano e Loredana Lecciso rivela: “Non è stato bello”

La ragazza 22enne sui social è una piccola star, potendo contare su più di 100.000 follower su Instagram e 200.000 su TikTok, e spera di poter fare della sua passione per la musica una vera e propria professione, anche se nel frattempo ha iniziato a seguire un corso di laurea online in Comunicazione.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti, visto quanto la sua giovane vita sia stata costantemente al centro delle cronache italiane, a causa della relazione per lungo tempo travagliata e sempre sotto i riflettori dei genitori, Albano Carrisi e Loredana Lecciso.

Un fatto che, ha confidato durante l’intervista al Corriere, non ha sempre accettato di buon grado: “Mi pesava vedere i titoli, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Non solo, ma al contrario di quanto qualcuno potesse immaginare, Jasmine ha spiegato di non far parte di una famiglia allargata e di non avere un rapporto molto stretto con sorellastre e fratellastri, men che meno con l’ex moglie del padre: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi. Con Romina Power non ho rapporti”.

Chi è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso intenzionata a sfondare nella musica

Nata a Cellino San Marco, classe 2001, Jasmine Carrisi fin da giovanissima ha iniziato a bazzicare il mondo dello spettacolo, dapprima apparendo in qualche trasmissione come Live – Non è la D’Urso o Domenica Live e prima ancora partecipando a un film in costume, La dama e l’ermellino, nei panni di Isabella d’Aragona.

Ben presto, tuttavia, ha capito di volersi dedicare alla musica, ed è così che ha inciso il suo primo singolo, Ego, nel 2020, diventando poi uno dei giudici di The Voice Senior assieme al padre, benché poi i due non siano stati confermati, venendo sostituiti da Orietta Berti.

Del 2021 è il suo singolo successivo, Calamite – Un tuffo al cuore, che ha ottenuto un discreto successo e le ha permesso anche di prendere parte alla hit di Deny k feat. Kiko El Crazy “Stikide”. Il suo sogno, ha confidato al Corriere, è finire il percorso di studi e lavorare con successo nel mondo dello spettacolo: chissà che non possa riuscirci, facendo della sua grande passione la sua vita professionale.