Kate Middleton, notte di scandalo a Windsor: violenta lite con Camilla Parker

Notte terribile per Kate Middleton dopo aver dovuto subire una lite furiosa con Camilla Parker, a causa del suo comportamento.



Camilla Parker è la Regina consorte, anche se gli inglesi non ci avrebbero mai scommesso. nel cuore di tutti c’è ancora Lady Diana e non sarà di certo facile far cambiare loro idea. Ma i cittadini britannici non hanno la stessa idea su Kate Middleton, definita come la prossima Regina consorte che tutti desiderano.

Negli ultimi tempi, sembra proprio che Camilla abbia assunto un atteggiamento insolito e questo ha portato ad un litigio che ha rimbombato per tutte le stanze del palazzo reale.

Camilla Parker: hanno tutti paura di lei a Palazzo?

Dopo la sentita e difficile morte della Regina Elisabetta, sembra proprio che nel Palazzo Reale ora le cose siano cambiate definitivamente. Re Carlo III ha iniziato a regnare dopo tantissimi anni di prove generali, mentre Camilla è diventata una Regina consorte severa. Secondo i media inglesi, sembra proprio che la Parker abbia volto intraprendere una strada pericolosa verso i dipendenti del palazzo e tutti i suoi ex nemici.

Che sia una sorta di vendetta per tutto quello che ha dovuto passare negli anni? La rivista Globe evidenzia che le sue direttive non potranno essere ignorate, altrimenti lei procederà con il pugno di ferro.

Dice inoltre che la Regina Consorte avrebbe approfittato del dolore di Carlo per imporre la sua autorità. Dopo anni di dita puntati contro di lei, ora vuole che tutti sappiano chi è veramente.

Secondo le varie fonti, inoltre, Camilla avrebbe fatto piangere Kate Middleton la vera Regina consorte che il popolo inglese sta aspettando.

Kate Middleton e il forte litigio con Camilla Parker

Sappiamo tutti che la Kate Middleton non va d’accordo con la cognata Meghan Markle, come abbiamo approfondito in questo articolo, ma nessuno sa cosa sta accadendo con Camilla Parker.

La rivista inglese Star ha rivelato che la moglie di William avrebbe avuto una litigata violenta con la suocera, Camilla Parker oggi Regina consorte di Re Carlo III. Secondo Kate, infatti, Camilla non sarebbe in grado di portare la corona e non si saprebbe comportare dinanzi ad un ruolo così importante.

Una fonte molto vicina alla casa reale ha confermato questo litigio tra le due, proprio perché Kate non accetta certi comportamenti e nessuno ha mai detto che lei debba essere gentile o avere timore. Si dice infatti, come anticipato, che Camilla abbia assunto un atteggiamento strano e autorevole nel momento in cui la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo. Il suo atteggiamento di superiorità non piace a Kate e la rivista Star racconta del grande litigio.

Si dice che William e Kate vogliano trasferirsi da Adelaide Cottage ad un altro che dove c’è molto più spazio. Camilla – secondo quanto riportano i media – avrebbe subito interrotto William e Kate dicendo loro che la proprietà non sarebbe a disposizione. Per questo motivo la Middleton sarebbe sbottata dinanzi alla Regina Consorte dopo un mese di atteggiamenti bruschi e fastidiosi.