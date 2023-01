Kate Middleton, l’indiscrezione in casa reale inglese: in arrivo un principino

By

Secondo un’indiscrezione, un nuovo principino potrebbe arrivare nella Royal Family inglese per via di Kate Middleton. Ecco cosa dicono i tabloid.

In questi giorni, la Royal Family inglese sta passando dei momenti molto turbolenti a seguito della pubblicazione delle memorie del principe Harry e di tutto quello che ha svelato sulla sua famiglia.

Il libro potrebbe portare dei seri problemi alla sua presenza agli eventi reali, in quanto, suo padre, Re Carlo III potrebbe bandire lui e sua moglie alle cerimonie più importanti tra qui quella della sua incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio.

Kate Middleton: un nuovo arrivo per la principessa di Galles

Lo stesso giorno, si celebra anche il compleanno di Archie, primogenito di Harry e Meghan e tutti i tentativi da parte di Carlo di riappacificarsi con suo figlio sembrano essere stati vanificati dopo la pubblicazione della sua biografia.

Harry, nelle pagine di Spare, ha dichiarato come la Regina consorte Camilla, sia una donna perfida e di come, durante una cena, abbia spifferato il motivo per cui lui e suo fratello William hanno litigato.

Parole non belle nei confronti della sua matrigna che potrebbero far infuriare il Re d’Inghilterra che per difendere la sua Regina sarebbe pronto a bandire il proprio figlio dal Regno.

L’impedimento reale

Inoltre, tra le pagine della biografia, possiamo leggere di come Kate Middleton e sua moglie Meghan Markle hanno avuto una discussione molto accesa per via di un abito indossato dalla principessina Charlotte.

La Middleton, sembra essersi molto irritata per via della scelta fatta da Meghan per sua figlia e dopo un accesa discussione la duchessa di Sussex avrebbe fatto notare a sua cognata che stava avendo un comportamento puerile e che forse era dovuto agli ormoni dato che era incinta di Louis.

La principessa di Galles, stizzita avrebbe risposto a Meghan che non aveva il permesso di parlare dei suoi ormoni in quanto non erano così vicine come si potesse pensare e che quindi il suo era stato un commento fuori luogo.

Secondo alcuni tabloid inglesi, e quanto detto da Claude Alexis, Kate Middleton potrebbe dare alla luce un quarto principino, se solo non ci fosse un piccolo intoppo che potrebbe far saltare i suoi piani.

Sembrerebbe, infatti, che Re Carlo III non godrebbe di buona salute e già qualche mese fa, degli insider di Buckingham Palace avevano parlato di un problema cardiaco da parte del Sovrano.

Quindi, dopo l’incoronazione, Carlo e Camilla hanno intenzione di non rinunciare ai loro viaggi e potrebbero passare il testimone della gestione del Regno al principe William e a sua moglie Kate.

C’è anche, chi scommette, che una volta incoronato, Carlo regnerà soltanto per un breve periodo per poi abdicare a favore di suo figlio William e quindi Kate diventerebbe regina consorte e non avrà modo di badare ad una nuova gravidanza.

Sembra, che già da qualche mese, la futura regina consorte stia prendendo decisioni importanti per il Regno Unito dietro richiesta di Re Carlo per dargli dei suggerimenti per rimodernare il Regno.