Kate Middleton infrange il protocollo: la regina non glielo avrebbe mai perdonato

Ogni famiglia reale, come tutti saprete, ha delle regole molto rigide da seguire. Ecco, a tal proposito, i motivi per i quali Kate Middleton avrebbe di recente infranto il protocollo.

Lo scorso 8 settembre è venuta a mancare la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Da allora, tutti i ruoli e le dinamiche di Buckingham Palace hanno subito notevoli cambiamenti. Il primogenito di Elisabetta, Carlo, ha ereditato il titolo di sovrano della nazione; Camilla, sua moglie, ha di conseguenza assunto la carica di regina consorte.

William e Kate Middleton, invece, da duca e duchessa di Cambridge sono diventati il principe e la principessa del Galles, compiendo così un ulteriore passo in avanti nella linea di successione al trono. Ma indossare nuove vesti, in senso figurato, vuol dire anche assumersi nuove responsabilità. Ed è proprio questo che ha fatto, fin da subito, la giovane coppia reale. William e Kate, infatti, non hanno esitato neanche un solo attimo ad abbracciare tutti i compiti e i doveri che la loro attuale posizione prevede. Di recente, però, sembra che la principessa abbia deciso di osare.

Domenica 9 aprile, la famiglia reale ha presenziato alla consueta messa annuale del giorno di Pasqua alla quale, ovviamente, non sono di certo mancati William, Kate e i loro tre figli. Tutti e cinque, in tale occasione, sono apparsi come sempre impeccabili, ma alcuni dettagli dell’outfit della principessa non sono di certo passati inosservati. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Principessa del Galles; regina di stile

“The Kate Middleton effect”, ovvero, “l’effetto Kate Middleton”: è con questo termine che la stampa britannica definisce da sempre l’arrivo di Kate all’interno della famiglia dei Windsor. Il sorriso delicato e i suoi modi gentili hanno subito fatto di lei una perfetta reale, così come il suo stile di abbigliamento è stato immediatamente apprezzato dal mondo intero.

In tutte le sue innumerevoli apparizioni pubbliche, infatti, l’attuale principessa del Galles ha sempre sfoggiato abiti di gran classe; semplici, ma in grado di lasciare il segno, il tutto avvalorato da un portamento degno di nota. Essere membro di una famiglia reale, però, vuol dire anche dover seguire una serie di regole. Tra esse, ve ne sono anche alcune riguardanti proprio la scelta dei look.

Per la celebrazione di una ricorrenze così importante come quella del giorno di Pasqua, ad esempio, è previsto l’utilizzo di abiti dai colori tenui. La Principessa del Galles, però, in occasione della sua prima apparizione pasquale in veste di principessa del Galles, ha infranto non solo tale usanza, bensì anche altre due.

Kate Middleton infrange il protocollo

Ebbene sì, per la prima volta in così tanti anni, Kate Middleton ha deciso di osare, e lo ha fatto sfoggiando un outfit il giorno di Pasqua in netta contrapposizione con quanto previsto dal protocollo delle occasioni speciali.

Come precedentemente accennato, infatti, l’usanza è di optare, in questi casi, per delle nuance pastello, mentre la principessa ha indossato un abito totalmente blu.

Stessa regola, per ciò che concerne la scelta del colore, riguarda anche lo smalto alle unghie; nonostante ciò, Kate ha scelto il rosso. La terza e ultima “infrazione” commessa dalla futura regina consorte riguarda l’orario di arrivo alla celebrazione: William, Kate e i tre principini, infatti, hanno ritardato di alcuni minuti. Una volta entrati in scena, però, la famiglia erede al trono d’Inghilterra ha subito – come sempre – incantato tutti i presenti.