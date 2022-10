Kate Middleton, chi c’era prima di William? Chi è il bellissimo ex | FOTO

Kate Middleton è la nuova principessa del Galles e moglie del principe William. Sapete però che prima del figlio di Lady Diana nel suo cuore c’era un altro ragazzo? E che schianto lui!

La ex duchessa di Cambridge prima di incontrare il principe William era fidanzata con un ragazzo bellissimo e affascinante. Si tratta di lui.

Kate Middleton, la principessa rubacuori

La nuova principessa del Galles nonché moglie del principe William è una delle reali più benvolute al mondo. I sudditi inglesi la adorano e sono contenti che un giorno salirà proprio lei sul trono d’Inghilterra come nuova Regina.

Kate è riuscita a conquistare tutti con la sua dolcezza e il suo sorriso meraviglioso. Come si può non innamorarsi di lei? Il principe William lo sa bene il fascino che Kate può avere sugli altri dato che lui stesso è capitolato ai suoi piedi.

Kate Middleton non proviene da una famiglia reale. I suoi genitori, prima di diventare imprenditori miliardari, erano a hostess di volo. Quando decidono poi di gettarsi a capofitto in una nuova impresa aprendo una società che si occupa ancora oggi di fornire materiale per l’organizzazione di eventi, la loro vita cambierà per sempre.

La Middleton avrà la possibilità, come i suoi fratelli, di studiare nelle scuole più importanti d’Inghilterra e proprio all’Università, al Saint Andrews College, incontrerà il suo attuale marito, il principe William. Ma lo sapete che prima di incontrare il rampollo inglese, Kate è stata fidanzata con un altro ragazzo? lui è uno schianto!

Chi è l’affascinante ex fidanzato della Middleton

Kate e William si sono conosciuti ai tempi dell’università. Entrambi studenti del Saint Andrews College, anche se frequentavano corsi di studio differenti, sono stati primi amici e poi coinquilini.

I nuovi principi del Galles, da studenti, hanno infatti condiviso una casa fuori dal Campus insieme ad altre persone e proprio nel periodo in cui hanno vissuto insieme è sbocciato l’amore.

Quando William inizia ad uscire con Kate, la Middleton diventa la donna più ricercata dai paparazzi. Sembrava quasi ufficiale la loro relazione tanto che Kate era già data come nuova fidanzata reale del primogenito di Carlo e Diana.

Nel 2007 succede però qualcosa di inaspettato: William decide di rompere con lei e di prendersi una pausa di riflessione perché non era ancora pronto, forse anche per colpa della pressione dei mass media e dei paparazzi, a vivere stabilmente una relazione d’amore.

William inizia ad uscire con altre ragazze mentre Kate parte per l’Irlanda insieme alla mamma e alla sorella. Quando ritorna in Inghilterra, la Middleton si riappacifica poi con William che le chiede scusa e le propone di diventare ufficialmente la sua fidanzata.

Da lì, la storia è nota. I due si sposeranno nel 2011, metteranno al mondo tre figli, diventeranno i nuovi principi del Galles e un giorno saranno sovrani d’Inghilterra. Sapete però che prima di incontrare William, Kate e stata fidanzata con un altro ragazzo? Lui era e ancora oggi è davvero uno spettacolo della natura.

Il suo nome è Henry Ropner, uomo oggi conosciuto in tutta l’Inghilterra perché famoso imprenditore. Il ragazzo è figlio di un uomo d’affari molto potente nel Regno Unito. Vi sveliamo una piccola curiosità: Henry e William erano migliori amici!

Avete letto bene: entrambi avevano frequentato l’Eton College prima di iscriversi all’università. La relazione tra Kate e Henry è durata solo pochi mesi ma in quel periodo i due si sono divertiti tanto.

Henry è sempre stato un ragazzo affascinate. Alto, fisico atletico, ha fatto parte di diverse squadre sportive sia al college che all’Università. Il fascino di Ropner è indiscusso: ci crediamo che Kate abbia perso la testa per lui!