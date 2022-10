Arriva il bonus 2500 euro, tra gli ultimi regali di Draghi: per chi è e a cosa serve

Arriva il nuovissimo bonus da 2500 euro: il Governo Draghi ha deciso di fare un regalo ad una determinata categoria di lavoratori.

L’uscente Governo di Mario Draghi ha deciso di fare un ultimissimo regalo agli italiani: stiamo parlando del bonus da 2500 euro. Ecco quali sono i requisiti necessari, a chi spetta e a cosa serve questo interessante buono.

Il contesto economico nazionale ed internazionale è davvero incerto ed instabile: dopo la crisi pandemica a mettere in ginocchio il Belpaese è il tasso di inflazione che “corre”, i continui rincari dei prezzi delle bollette luce e gas, il caro benzina e l’aumento del costo della vita. Famiglie ed imprese italiane lanciano il monito ed il grido d’allarme: è impossibile arrivare a fine ed è antieconomico continuare a produrre.

L’uscente Governo Draghi ha approntato diversi bonus ed agevolazioni a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane, ma non è sufficiente per fare fronte allo scontento generale della popolazione italiana. Oltre ai bonus statali anche le Regioni ed i Comuni sono scesi in campo per aiutare e sostenere economicamente la popolazione.

Il bonus di cui vogliamo parlare in questo articolo di Nanopress è un aiuto economico erogato dallo Stato italiano a favore dei cittadini italiani in possesso di determinati requisiti. Stiamo parlando di un ricco bonus da 2500 euro che sarà erogato a favore di una determinata platea di beneficiari.

Bonus da 2500 euro: ecco a chi spetta!

In un’epoca di crisi e di instabilità economica, lo Stato italiano sta erogando diversi aiuti economici a favore della popolazione italiana. Stiamo parlando di un aiuto economico destinato ad una determinata categoria di beneficiari: il corpo docente. Questa indennità era già in fase di studio nella Manovra di Bilancio, ma questa agevolazione dovrebbe entrare in vigore a partire dal mese di gennaio 2023. Per poter accedere al ricco bonus da 2500 euro è necessario rispettare determinati requisiti.

Bonus 2500 euro: quali sono i requisiti necessari?

Per beneficiare del bonus 2500 euro è necessario rispettare determinati requisiti. In primis, i docenti dovranno prestare servizio presso gli istituti di formazione e le scuole ubicate nelle zone montane. Pertanto, a tutti docenti che prestano l’attività di docenza presso le scuole ubicate nelle zone montane che si trasferiranno potranno beneficiare di un credito di imposta del canone annuo di locazione.

Bonus 2500 euro: in che cosa consiste?

Questa indennità prevista a favore degli insegnanti che vanno ad abitare e prestano servizio presso le scuole ubicate nelle zone di montagna consiste in un credito d’imposta di importo compreso tra i sessanta punti percentuali del canone di locazione ed i duemila e cinquecento euro. La finalità di questo bonus è quella di ripopolare le zone di montagna. L’importante è che i docenti prendano in affitto un immobile nel comune presso il quale andranno a vivere e a prestare servizio.

Bonus 2500 euro: come fare domanda?

Al momento non è possibile ancora presentare alcuna domanda per richiedere il bonus 2500 euro. Bisognerà attendere l’ufficializzazione del bonus da parte del Governo entrante.