Kate Middleton, alla luce il tatuaggio rimasto nascosto | FOTO

Dopo tanti anni è emerso il tatuaggio nascosto di Kate Middleton. Ecco di quale si tratta e cosa dice il protocollo.

Con la salita al trono di Re Carlo III nel Regno Unito, seguito alla morte della Regina Elisabetta II, il titolo di principe di Galles è passato a suo figlio il principe William, futuro erede al trono.

Di conseguenza, sua moglie, Kate Middleton, è diventata da duchessa di Cambridge, principessa di Galles e questo comporta una mole di compiti maggiori rispetto a qualche mese fa.

Kate Middleton: il tatuaggio nascosto

Sia William che Kate, secondo alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid inglesi nelle ultime settimane, sembrano siano impegnati a dare manforte a Re Carlo III e a sua moglie, la Regina consorte Camilla.

Sembrerebbe, infatti, che Carlo e Camilla, abbiano chiesto un aiuto a William e Kate, per le comunicazioni con la stampa e con i social, e pare che il Re spesso si consulti con Kate che sembra essere colei che riesce a trovare soluzioni migliori.

La morte della Regina Elisabetta II, è arrivata in modo improvviso, anche se la donna aveva cominciato a dare dei segnali già da qualche tempo, quando si è mostrata sempre più debilitata.

Si vocifera che a corte, ne erano al corrente e che i lividi mostrati sulle sue mani, nell’incontro con l’ex primo ministro inglese, Liz Truss, siano dovuti a flebo e trasfusioni degli ultimi giorni prima del decesso.

Dopo il suo funerale, l’attenzione dei media si è rivolta verso Harry, secondogenito di Re Carlo III e di su sua moglie Meghan Markle, i quali da tempo sono lontani dalla Royal Family e da Londra.

I due, diversamente da William e Kate, si sono tenuti per mano, dato che, essendo da qualche anno non più all’interno della famiglia reale, non hanno bisogno di sottostare ad alcune regole del protocollo.

Diversamente, William e Kate devono attenersi ad alcuni comportamenti e uno di questi sembra aver a che fare con la presenza di tatuaggi sul corpo dei membri della famiglia reale.

Il disegno sulla mano

Non si sa, se effettivamente esiste un divieto, ma in questi giorni, sui social, sono emerse delle foto che ritraggono Kate Middleton con un tatuaggio sulla mano sfoggiato nel 2018 quando lei e suo marito hanno visitato il The Fire Station.

Il tatuaggio, che rappresentava un disegno con dei ghirigori, è stato rimosso dalla mano della principessa ed il motivo è dovuto al fatto che non si trattava di un segno permanente ma era stato realizzato con dell’henné.

Nel corso degli anni, alcuni membri della famiglia reale si sono mostrati in pubblico con dei tatuaggi, come Eugenia di York che durante il giubileo dei 70 anni di Regno della Regina Elisabetta II ha mostrato il suo tatuaggio.

Anche Camilla, nel 2011 è stata avvistata con un tatuaggio all’henné durante il suo viaggio a Zanzibar e pare che William, durante la sua carriera militare, era quasi sul punto di tatuarsi un grande disegno sul suo corpo e che sia stata proprio Kate ad impedirglielo.

Non è chiaro se il principe ha sul corpo tatuaggi più piccoli, ma per adesso, i membri più importanti della famiglia reale di Londra, non hanno mai mostrato tatuaggi visibili o permanenti.