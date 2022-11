Tra non molto prenderà il via una delle edizioni dei Mondiali più contestate di sempre. Il calcio d’inizio, alle 17 in Italia, vedrà i padroni di casa del Qatar sfidare l’Ecuador in una partita che ha già sollevato diverse polemiche. Ma cosa ci attenderà dopo dal punto di vista sportivo? Quando giocheranno Argentina, Brasile, Francia, Germania? Ecco una piccola guida alla prima giornata della coppa del mondo.

La prima nazionale europea a scendere in campo sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate impegnata domani alle ore 14 contro l’Iran, poi sarà il turno, alle 17, dell’Olanda contro il Senegal, le altre due squadre del girone A. Lionel Messi, invece, farà il suo debutto martedì contro l’Arabia Saudita. Dove vedere tutte le partite in tv e diretta streaming.

Mondiali in Qatar, il programma della prima giornata della fase a gironi

L’ultimo Mondiale con 32 squadre prenderà il via oggi con la gara inaugurale tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, ma sarà solo un riscaldamento (in un Paese già molto caldo di suo) che porterà alla finale del 18 dicembre, vicina vicina a Natale.

GIRONE A – Nel primo gruppo, oltre alle già citate nazionali di Qatar e Ecuador, ci saranno anche l’Olanda di Louis van Gaal e il Senegal di Kalidou Koulibaly, vecchia conoscenza della nostra Serie A. La gara tra gli Orange e gli africani verrà disputata domani alle 17 (ora italiana) a Doha.

GIRONE B – Poco prima della seconda partita del girone A, scenderanno in campo anche i vicecampioni d’Europa di Gareth Southgate, l’Inghilterra sì, che se la vedrà contro l’Iran. L’appuntamento è alle ore 14 ad Al Rayyan nello stadio internazionale Khalifa. Alle 20, invece, scenderanno in campo gli Stati Uniti contro il Galles, la città è sempre la stessa ma il teatro sarà quello di Ahmed bin Ali.

GIRONE C – Martedì le partite inizieranno a farci compagnia dalle 11, e a scendere in campo per la prima volta saranno gli uomini di Lionel Scaloni e Lionel Messi. L’Argentina, che proverà fino all’ultimo a vincere il titolo, sfiderà l’Arabia Saudita nello stadio Iconico di Lusail che sarà anche il palcoscenico della finale. Alle 17, poi, ci sarà l’incontro tra la Polonia di Robert Lewandowski e il Messico.

GIRONE D – La Danimarca di Simon Kjaer e Christian Eriksen aprirà i giochi del gruppo D alle 14 contro la Tunisia, mentre alle 20 i campioni in carica della Francia (che dovranno rinunciare anche al Pallone d’oro, Karim Benzema) faranno il loro debutto ad Al Wakrah contro l’Australia. Parata di stelle, in pratica, nel martedì mondiale.

GIRONE E – Le partite del gruppo E, poi, saranno inaugurate mercoledì con il match tra la Germania e il Giappone, che scenderanno in campo ad Al Rayyan (anche loro) mercoledì alle 17. Poi ci sarà il debutto della Spagna di Luis Enrique, alle 20, contro la Costa Rica.

GIRONE F – I vicecampioni del mondo della Croazia, però, giocheranno prima dei tedeschi: saranno infatti loro ad aprire i giochi mercoledì nella partita delle 11 contro il Marocco. Alle 17, i Diavoli Rossi del Belgio, ancora senza Romelu Lukaku, sfideranno il Canada.

GIRONE G – Giovedì, poi, si chiuderà la prima giornata. Alle 11 sarà il turno della Svizzera – una delle artefici dell’uscita di scena dell’Italia di Roberto Mancini da questa edizione della coppa del mondo – impegnata contro il Camerun. Poi, alle 17, una delle squadre con più “italiani”, ovvero la Serbia, se la vedrà contro il Brasile di Neymar, anche loro tra i candidati alla vittoria finale dei Mondiali.

GIRONE H – All’Education City Stadium di Al Rayyan, alle 14 giocheranno l’Uruguay contro la Corea del Sud, mentre a chiudere il sipario sulla prima giornata ci sarà il debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Ghana alle 20.

Mondiali in Qatar, dove vedere tutte le partite in tv e diretta streaming

Prima che l’Italia venisse esclusa, la Rai aveva acquistato i diritti televisivi del più importante e grande evento di calcio, quello che tutti aspettano, ed è proprio sulla tv pubblica che si potranno vedere tutte le partite un po’ su Rai 1, un po’ su Rai 2 e un po’ su Rai Sport, tutte sicuramente in streaming su Rai Play. Vediamo, quindi, insieme il programma della prima giornata.

Domenica 20 novembre – Qatar-Ecuador (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Lunedì 21 novembre – Inghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

USA-Galles (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 22 novembre – Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Francia-Australia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 23 novembre – Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Spagna-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Belgio-Canada (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Giovedì 24 novembre – Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20