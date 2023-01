Kate e William spaventati per la piccola Charlotte: cosa sta succedendo

Kate e William in ansia per la piccola di casa, la principessa Charlotte. Che cosa sta succedendo alla loro secondogenita?

Grande ansia e forti preoccupazioni per i nuovi principi del Galles. Mamma Kate e papà William preoccupati per Charlotte. Cosa sta accadendo a casa Windsor?

Kate e William, genitori preoccupati

Kate e William stanno vivendo dei momenti di alta tensione. Non soltanto sono stati da poco nominati nuovi principi del Galles, con nuovi impegni e responsabilità ma, oltre al ruolo istituzionale devono pensare anche al fatto che sono genitori.

William e consorte hanno tre meravigliosi bambini: George che un giorno sarà successore di Carlo e poi di William e quindi re del Regno Unito, Charlotte, la principessina di casa e Louis, il modello terzogenito che tanto dà da fare a mamma Kate.

Ebbene, proprio uno dei tre pargoli reali, la principessa Charlotte, sta destando non poca preoccupazione a corte. Lei, la unica figlia femmina di Kate e William, la principessa del cuore di papà, sta facendo preoccupare i suoi famosi genitori.

Che cosa le sta succedendo? Dolce, tranquilla, sensibile e bella come mamma Kate, fino ad ora si è dato poco spazio alla principessina che in realtà oggi fa parlare più del fratello maggiore ma non per liete notizie. C’è qualcosa che non torna e che preoccupa i genitori.

La principessa Charlotte fa spaventare tutti

Sta facendo preoccupare la corte ma soprattutto i suoi genitori, la principessina Charlotte, che non starebbe attraversando un momento semplice. Secondo quanto riportato da diverse testate non soltanto inglesi ma anche internazionali, la figlia femmina dei nuovi principi del Galles starebbe risentendo dell’attenzione familiare e mediatica rivolte esclusivamente al Principe George.

Lei, che è la secondogenita della famiglia più chiacchierata del mondo, non si sentirebbe particolarmente amata e apprezzata. Sappiamo che sarà davvero difficile che Charlotte possa salire un giorno al trono inglese come Regina.

Prima di lei c’è suo padre, poi suo fratello George ed eventualmente i figli di quest’ultimo. Quindi, le possibilità di vederla sul trono che un tempo fu della Regina Elisabetta sono assai remote.

Gli occhi di tutto il mondo, ma anche di Kate e William, sono puntati dunque esclusivamente su George che già da ora viene istruito a diventare un futuro reggente. Mamma Kate e papà William trascorrono molto del loro tempo con i figli ma buona parte delle attenzioni e anche delle loro giornate, sono dedicate al primogenito che sempre più spesso stiamo vedendo anche ad eventi pubblici in compagnia dei genitori.

Assenti invece Charlotte e Louis che restano a casa con tate e staff di palazzo. Kate e William hanno notato però di recente, gli occhi spenti e tristi della loro bambina e sono seriamente preoccupati per lei.

Non vorrebbero mai che la loro principessina possa crescere frustrata e soprattutto infelice. Tutte le donne della Royal Family hanno in realtà avuto una vita complicata. Pensiamo per esempio alla principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta, che ha vissuto sempre all’ombra della sovrana.

O ancora, a Lady Diana che non ha vissuto un solo giorno di felicità a corte. Kate e William non vorrebbero mai che la loro bambina possa vivere anche per un solo momento il dolore la frustrazione. Mai vorrebbero che la loro bambina possa conoscere queste terribili sensazioni. Intanto, stanno cercando di trascorrere egual tempo con tutti i tre figli in modo tale da non far rattristare né deludere Charlotte.