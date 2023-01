Cremonese-Juventus: non convocato Di Maria

La Juventus torna in campo con l’obiettivo di continuare la rincorsa sul Napoli, a Cremona i bianconeri cercano l’ottavo successo consecutivo aspettando il ritorno in campo di Pogba e Di Maria, l’argentino non è stato convocato per un problema muscolare.



Il 2023 della Juventus inizia cosi come si era concluso il 2022: tra mille infortuni e con l’esigenza assoluta di fare punti per accorciare la distanza sul Napoli capolista.

I bianconeri vengono da sette vittorie consecutive in Serie A, successi ottenuti senza concedere neanche un gol agli avversari.

Allegri ritrova Chiesa che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe scendere in campo dal primo minuto per la prima volta in questa stagione, assente invece Angel Di Maria che si è fermato per un problema muscolare dopo appena un allenamento con la squadra.

La Cremonese è l’unica squadra del nostro campionato ancora senza vittorie e cerca contro la Juventus il primo grande successo della stagione.

La squadra di Alvini ha sempre convinto fin qui contro le grandi senza però riuscire mai a portare a casa punti.

🎙 Allegri: “It will be a very good second part of the season, at the moment Napoli are favourites, but there are many points still available. Our goal must be to get into the top four and then play in the cup finals.” That ends the first presser of 2023 🔚#CremoneseJuve pic.twitter.com/o8beonzy8O — JuventusFC (@juventusfcen) January 3, 2023

Cremonese con il 3-5-2, davanti spazio alla coppia Okereke-Dessers

Non cambia modulo Alvini che schiera la sua Cremonese con il solito 3-5-2 molto difensivo: l’obiettivo dei lombardi sarà quello di chiudere tutti gli spazi cercando di sfruttare le accelerazioni di Okereke per colpire in contropiede la retroguardia bianconera.

In porta confermato Carnesecchi, davanti a lui Ferrari, Hendry e Lochoshvili.

Ascacibar sarà il regista con Pickel e Meitè a completare il reparto, sulle corsie laterali giocheranno Sernicola e Valeri, davanti il tandem offensivo sarà quello composto da Dessers e Okereke.

Juventus con il tridente brasiliano in difesa, confermato Fagioli a centrocampo

Max Allegri riparte da Nicolò Fagioli, il numero 44 tornerà a Cremona da ex e giocherà dal primo minuto come mezz’ala nel centrocampo completato da Locatelli e Rabiot.

Sulla corsia di destra non c’è Cuadrado, al suo posto il favorito è Mckennie.



Tra i pali torna Szczesny, davanti a lui Allegri schiera i tre brasiliani Danilo,Bremer e Alex Sandro.

Locatelli sarà il regista con Fagioli e Rabiot a completare il reparto, Kostic giocherà largo a sinistra mentre la corsia di destra sarà occupata da Mckennie.

In attacco ancora indisponibile Vlahovic, Allegri si affida ancora una volta al tandem composto da Kean e Milik.





Cremonese-Juventus, statistiche

La Juventus è un’autentica “bestia nera” per la Cremonese che nei 14 precedenti non ha mai battuto i bianconeri raccogliendo appena 4 punti.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 12 partite di Serie A giocate dopo una pausa di oltre 50 giorni di distanza dalla precedente.

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne di campionato, ha fatto meglio soltanto tra febbraio ed aprile del 1995 quando arrivò a quattro.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime sei partite di campionato e non riesce a ottenere sette successi senza gol subiti di fila da marzo 2018.

La Cremonese è l’unica squadra del nostro campionato ancora senza vittorie dopo le prime 16 giornate.