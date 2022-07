Juve, nella lista c’è anche Depay!

By

Continua il mercato della Juventus alla ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Vlahovic e allo stesso tempo di occupare la corsia sinistra nel tridente offensivo di Massimiliano Allegri.



Sfuma sempre di più l’ipotesi di un terzo ritorno alla Continassa di Alvaro Morata per cui l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche.Lo spagnolo rimane il preferito di Allegri che, con ogni probabilità, dovrà però rinunciare definitivamente al proprio pupillo.

La Juventus ha urgenza di chiudere il reparto offensivo prima dell’inizio della stagione in modo da dare al tecnico livornese una rosa fin da subito completa e pronta a disputare una grande stagione.

Il profilo ideale per i bianconeri è rappresentato da un calciatore in grado di ricoprire tutte le zone del tridente offensivo ed al momento Maurizio Arrivabene sta valutando l’ipotesi Depay e Martial.

Juve, ipotesi Depay

I bianconeri nelle ultime ore stanno valutando il calciatore del Barcellona Memphis Depay che potrebbe ricoprire sia il ruolo di vice Vlahovic che giocatore a fianco del serbo nel 4-3-3 di Allegri.

L’olandese ha ampiamente deluso le aspettative nella sua prima stagione al Barcellona ma rimane un giocatore estremamente affidabile e tecnico che completerebbe il reparto offensivo bianconero aggiungendo qualità alla manovra.

Maurizio Arrivabene ha iniziato una trattativa con il Barcellona che sarebbe disposto a cedere il proprio numero 9 di fronte ad un’offerta importante.

Il club blaugrana ha appena piazzato il colpo Robert Lewandowski e Xavi può contare su un tridente offensivo composto dal polacco, Dembele e Raphinha.

La priorità di Allegri rimane Morata e la Juventus farà un ultimo tentativo per lo spagnolo prima di dedicarsi totalmente ad un profilo diverso.

Già in passato Depay era stato più volte accostato al club torinese che però non ha mai deciso di accelerare l’operazione non fidandosi mai totalmente del rendimento dell’olandese del Barcellona.





Juve, rimane viva la pista Martial

La Juventus continua a monitorare da vicino anche la pista Anthony Martial, l’attaccante francese è ormai in uscita dal Manchester United e potrebbe decidere di sposare il progetto bianconero per provare a risollevare una carriera ormai in costante discesa.

La sensazione è che entro la fine della prossima settimana Arrivabene deciderà di concentrare tutte le attenzioni su un unico profilo per completare definitivamente l’attacco di Allegri.

Il livornese anche stanotte nell’amichevole contro il Real Madrid utilizzerà Moise Kean nel ruolo di attaccante esterno in attesa di un aiuto da parte della propria società.