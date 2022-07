Juve, ecco Andrea Cambiaso!

Continua senza sosta il mercato in entrata della Juventus che dopo Paul Pogba e Angel Di Maria si prepara ad ufficializzare Andrea Cambiaso, promettente terzino sinistro che ha ben impressionato nella sua ultima stagione con la maglia del Genoa



Il classe 2000 arriva alla Juventus a titolo definitivo dopo che, finalmente, Radu Dragusin ha dato l'”ok” definitivo per il passaggio al Genoa, sbloccando in modo definitivo la trattativa.

Il terzino sinistro è atteso a Torino in mattina e , dopo aver svolto le visite mediche di rito, firmerà il contratto con la Juventus che nelle prossime settimane deciderà se tenere in prima squadra Cambiaso o girarlo in prestito per permettergli di continuare la propria crescita.

Juve-Cambiaso, è fatta!

Dopo una lunga trattativa alla fine è arrivata la fumata bianca tra Genoa e Juventus, ufficiale lo scambio di maglia tra Radu Dragusin e Andrea Cambiaso.



Il terzino sinistro è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri che ha visto in lui caratteristiche importanti e adatte alla sua tipologia di gioco.

Cambiaso è dotato di grande fisicità e di un’ottima qualità tecnica che, nell’ultima stagione di Serie A, gli ha permesso di servire molti assist ai propri compagni.

Già decisivo e affidabile in fase offensiva, l’ex Genoa deve sicuramente migliorare molto in fase difensiva, spesso infatti ha commesso errori di lettura che hanno portato la squadra a subire gol.

Cambiaso sicuramente partirà per la tournée estiva con il gruppo guidato da Massimiliano Allegri che dopo gli allenamenti deciderà se tenere in rosa il calciatore per la prossima stagione o mandarlo in prestito in un club “minore” per farlo crescere e maturare.

La Juventus nelle ultime stagioni ha avuto molte difficoltà con il ruolo di terzino sinistro; Alex Sandro non è più affidabile come qualche anno fa e Luca Pellegrini non è ancora ritenuto pronto per prendersi la titolarità della corsia.

I tifosi bianconeri, stanchi delle prestazioni altalenanti del brasiliano, hanno riposto fin da subito tanta fiducia sull’esterno italiano che dovrà essere bravo a convincere Allegri a dargli una chance già da questa stagione.

Su Andrea Cambiaso è forte l’interesse del Bologna che, salutato Hickey, sta pressando la Juventus per avere in prestito il laterale sinistro.

Arrivabene e Cherubini insomma rimangono, fino ad ora, i protagonisti assoluti del calciomercato estivo con la Juventus che risulta ad oggi la società che ha messo a segno i colpi più importanti assicurandosi gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria.