Juve-Di Maria trattativa bloccata

Giorni decisivi in casa Juventus con Arrivabene e Cherubini molto attivi sul mercato con l’obiettivo di creare una squadra che possa permettere a Max Allegri di tornare competitivo in Italia ed in Europa.



Dopo due anni di transizione la Juventus è più decisa che mai a tornare ai vertici del calcio italiano e la rivoluzione annunciata già a metà campionato si sta verificando con una strategia di mercato molto chiara e decisa.

Allegri ha chiesto espressamente un terzino sinistro, una mezzala di qualità ed un esterno offensivo per la sua nuova Juventus e la società sta cercando di individuare i profili migliori per il futuro bianconero cercando talenti giovani e giocatori già esperti che possano aumentare fin da subito il tasso tecnico della rosa.

Sembrava fatta per il passaggio di Angel Di Maria alla Juventus, ora la società piemontese aspetta una risposta definitiva da parte dell’argentino che sarebbe disposto ad accettare un contratto annuale a fronte però della proposta di un biennale da parte della Vecchia Signora.

Il dettaglio sulla tempistica del contratto ha un pò rallentato la trattativa con la Juventus pronta a dare l’assalto a Domenico Berardi, autore di una straordinaria stagione con la maglia del Sassuolo.

Cherubini e Arrivabene monitorano anche la pista Antony, esploso definitivamente in questa stagione con la maglia dell’Ajax e dotato di ottima tecnica e senso del gol.

Berardi is now Juventus’ first choice signing in attack instead of Di Maria.

They’ll now open serious talks serious talks to try and sign him ⚪️⚫️👀

📰 via Di Marzio pic.twitter.com/Cx8MvtQEgy

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 7, 2022