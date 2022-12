Jolanda Renga criticata sui social perché ‘brutta’, la figlia del cantante risponde

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata criticata sui social per il suo aspetto estetico.

La neo-maggiorenne risponde alle critiche con un video su TikTok e impartisce anche una lezione di buonsenso a tutti coloro che l’hanno insultata.

Jolanda Renga è la figlia neo-maggiorenne di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga. La giovane è diventata virale sulla piattaforma social TikTok grazie ad un video: in cui impartisce una vera e propria lezione di buonsenso a tutti coloro i quali ieri l’hanno insultata sul Web. All’interno della clip, la ragazza mostra ciò che ha visto con i suoi stessi occhi sul web, partendo da un articolo online che la definisce ‘bella come i suoi genitori’. Jolanda ha poi preso questo titolo giornalistico e ci ha incollato sopra svariati commenti da parte dei suoi hater.

È stato questo l’episodio che ha spinto la piccola Renga a parlare in un video che è risultato essere molto toccante e che ad oggi ha raggiunto circa un milione e mezzo di visualizzazioni su TikTok. Nel video la figlia di Renga e Ambra ammette di non piacersi, a volte, quando si guarda allo specchio o nelle fotografie. Proprio dopo aver ricevuto tutto quest’odio gratuito sui social però Jolanda ha trovato il coraggio e la forza di chiedere scusa a sé stessa. Di seguito alcuni passaggi del messaggio di Jolanda:

Ciao sono Jolanda Renga, la figlia brutta. A parte gli scherzi, sei brutta è una cosa che mi dico sempre quando mi rivedo nelle foto, quando mi vedo allo specchio, penso di avere tutto brutto, il naso brutto, gli occhi brutti, il neo brutto… Il mio sogno è per fortuna non essere bella, non essere i sosia dei miei genitori, il mio desiderio è di fare cose importanti nella vita, tentare di migliorare il mondo. Sono felice e orgogliosa di me stessa perché ogni giorno nel mio piccolo cerco di dare il massimo e fare qualcosa e penso che questo mi renda una bella persona, ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non possiamo vedere. Tengo molto di più al mio cuore e alla mia anima, preferisco che quello sia bello e pulito… Non permettete a queste persone di violare questa parte di voi unica, imparate ad apprezzarla e renderla un punto di forza.