3000 euro da Poste Italiane, in cosa consiste e come ottenerli subito

Se si dispone di un libretto alle Poste Italiane si potrebbe avere diritto a 3000 euro. Vediamo come fare.

Poste Italiane ha recentemente lanciato un’offerta che potrebbe dare diritto ai titolari di libretto di una somma di 3000 euro.

Poste Italiane: un’offerta da non perdere

Ci si potrebbe ritrovare in una situazione in cui bisogna richiedere un prestito. Ciò è ancora più vero in un momento storico come questo, in cui le famiglie sono in affanno e non ce la fanno ad arrivare a fine mese. L’inflazione, il caro dell’energia e del gas, il conflitto in Ucraina non hanno fatto altro che creare uno scenario molto difficile per tutti.

Per questo, i prestiti non possono che essere l’unica soluzione per molti. Purtroppo, però, non è sempre facile farne richiesta. Non sempre, infatti, si riesce a dimostrare di essere in possesso di un reddito affidabile. In altri casi, i tassi di interesse sono troppo alti o le rate brevi.

A rendere più semplici i prestiti ci pensa Poste Italiane. Esistono delle soluzioni di prestito piuttosto comode, pronte a soddisfare esigenze diverse. Recentemente, è apparsa la notizia, proprio sul sito delle Poste Italiane, che i titolari di libretto potranno ottenere un prestito di 3000 euro, se titolari di libretto. Vediamo le modalità ed i dettagli.

Modalità di richiesta e dettagli

In pratica, come si apprende sul sito di Poste Italiane, tutti i titolari di libretti di risparmio postale, sia nominativi ordinari che di tipo smart o, ancora se titolari di un c/c Banco Posta, potranno ottenere un minimo prestito dell’importo di 3000 euro. Chi ne avrà bisogno, però, potrà avere una somma massima pari a 30000 euro che corrisponde al Prestito BancoPosta.

Il prestito può essere rimborsato a partire da 36 mesi (ovvero 3 anni) ma può estendersi fino a 108 mesi (ovvero 9 anni). Le date saranno addebitate in automatico sul conto bancario o corrente BancoPosta di chi ne fa richiesta. Per i titolari di un conto corrente Banco Posta le opzioni sono un paio che si chiamano cambio rata e salto rata, di cui si può approfondire sul sito.

Tra gli altri requisiti spiccano l’essere residenti in Italia, avere un reddito dimostrabile, possesso di un documento d’identità valido e di una tessera sanitaria. Non è escluso che potrebbero essere richiesti altri requisiti. In aggiunta, si può sottoscrivere l’assicurazione per, eventualmente, tutelarsi.

La sottoscrizione del prestito può avvenire direttamente recandosi in ufficio Poste Italiane oppure prenotando, dal lunedì al venerdì. Per le prenotazioni ci si può rivolgere al numero 800.211.290. Le opzioni di prestito di Poste Italiane, però, non si esauriscono a questa che abbiamo specificato sopra pari ad un minimo di 3000 euro. Si può prendere un appuntamento e valutare le opzioni migliori per le proprie esigenze.