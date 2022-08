Jill Biden positiva al covid dopo la guarigione del presidente

La first lady statunitense, Jill Biden, ha sintomi lievi, secondo un comunicato ufficiale diramato stamani dala Casa Bianca.

La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, è risultata positiva al covid-19 appena 10 giorni dopo che il presidente, Joe Biden, è uscito dalla sua quarantena dopo aver superato la malattia. Jill Biden ha sintomi lievi, ha affermato martedì una portavoce del suo ufficio in una dichiarazione.

La first lady viene vaccinata con il programma completo e due dosi di richiamo e il medico le ha prescritto Paxlovid, l’antivirale della Pfizer. “Dopo essere risultata negativa per COVID-19 lunedì durante la sua consueta cadenza dei test, la first lady ha iniziato a sviluppare sintomi simili al raffreddore nel tardo pomeriggio.

Era di nuovo negativo in un test antigenico rapido, ma un test PCR è risultato positivo “, ha affermato Elizabeth Alexander, il suo direttore delle comunicazioni. La first lady 71enne si trova attualmente sull’isola di Kiawah, nella Carolina del Sud, dove ha trascorso alcuni giorni in vacanza con il presidente. Joe Biden prevede di tornare a Washington martedì per firmare l’Inflation Reduction Act prima di continuare la sua vacanza a Wilmington, nel Delaware.

Jill Biden avrebbe dovuto visitare la Florida questa settimana per un evento con i veterani dell’esercito. Sia il presidente che la first lady avrebbero dovuto partecipare a un evento del Comitato Nazionale Democratico la prossima settimana nel Maryland.Jill Biden rimarrà nella residenza privata nella Carolina del Sud dove ha trascorso alcuni giorni e tornerà alla Casa Bianca quando avrà due test negativi consecutivi.

Rimarrà un minimo di cinque giorni in quarantena. Joe Biden è risultato positivo al coronavirus il 21 luglio. I suoi sintomi sono stati lievi fin dall’inizio: naso che cola, stanchezza, un po’ di tosse secca. Il medico della Casa Bianca lo ha curato con il farmaco antivirale Paxlovid e i suoi sintomi sono rimasti sotto controllo.

Martedì 26 luglio è risultato negativo per la prima volta, con il quale sembrava aver superato la malattia molto rapidamente. Tuttavia, dopo essere risultato negativo anche per i tre giorni successivi, sabato 30 è risultato nuovamente positivo. Il suo medico ha attribuito i nuovi positivi a un “rimbalzo” che si verifica solo eccezionalmente. Poi, sabato 6 agosto, è risultato nuovamente negativo.

Ora, come stretto contatto della first lady, Biden indosserà la maschera al chiuso quando gli altri saranno nelle vicinanze per 10 giorni, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Il presidente è stato sottoposto martedì a un test antigenico ed è risultato negativo.