Jill Biden a sorpresa compare in Ucraina dalla moglie di Zelensky

Jill Biden, la first lady, si è recata stamane nell’Ucraina occidentale, in un viaggio senza preavviso, l’ultima dimostrazione di sostegno da parte degli Stati Uniti, che hanno aumentato significativamente gli aiuti militari all’Ucraina nelle ultime settimane.

Jill Biden incontra la Zelenska il giorno della festa della mamma

La signora Zelenska, la moglie del presidente Volodymyr Zelensky, non si era vista in pubblico dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio scorso. Lei e la signora Biden, si sono incontrate in Ucraina, e appena viste si sono abbracciate fuori da un edificio che, prima della guerra, era adibito a scuola, e ora è diventato un dormitorio e posto di primo soccorso, per tutti gli ucraini in fuga che scappano, passando da queste parti.

Le due first lady, sono entrate nell’edificio e si sono rese disponibili per alcune foto, e per un breve colloquio con i reporter di guerra presenti. Al termine di questo incontro, la signora Zelenska ha tenuto pubblicamente, a porre i suoi ringraziamenti alla first lady americana.

“Capiamo il coraggio e l’importanza della presenza della first lady statunitense per venire qui, che c’è una guerra, dove le azioni militari si svolgono ogni giorno, dove le sirene aeree si servono alla durante ogni giorno, anche oggi”, ha detto la moglie di Zelensky.

La signora Biden ha fatto il suo viaggio in una giornata di manifestazioni pubbliche di sostegno all’Ucraina, ed è arrivata in un momento dove in quella zona i soccorritori cercavano i sopravvissuti di un attacco aereo russo in una scuola, che aveva lasciato decine di morti.

La Frst Lady agli ucraini: “Siamo con voi”

Il signor Zelensky avrebbe dovuto incontrare virtualmente, oggi, il presidente Biden e gli altri leader del Gruppo dei 7, che rappresentano alcune delle economie più potenti del mondo. Guidata dagli Stati Uniti, la maggior parte dei membri ha aumentato i propri sforzi per aiutare l’Ucraina, inviando più denaro ed equipaggiamento militare.

Jill Biden ha dichiarato ai cronisti presenti, che era sua intenzione presentarsi in Ucraina proprio in questo giorno speciale, che è rappresentato dalla festa della mamma. Jill Biden ha avuto parole di conforto e di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, auspicando che la guerra termini presto, e condannando la decisione della Russia di iniziare questo sanguinoso conflitto.

“I cittadini degli Stati Uniti d’America sono tutti vicino alla popolazione ucraina”, ha detto. Le due first lady si erano scambiate corrispondenza nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da alcuni funzionari statunitensi.

Inizialmente, Jill Biden doveva visitare un valico di frontiera a Vysne Nemecke, in Slovacchia, vicino al confine occidentale dell’Ucraina, ma domenica i funzionari del Dipartimento di Stato e del Consiglio di sicurezza nazionale hanno stabilito che avrebbe potuto attraversare il paese in sicurezza.