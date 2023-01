Jeremy Renner a rischio amputazione di una gamba

Si teme che per Jeremy Renner possa essere necessaria l’amputazione di una delle sue gambe a seguito del tragico incidente avvenuto sulla neve settimana scorsa. Secondo alcune fonti vicinissime all’attore, come riportato anche da RadarOnline, i due interventi chirurgici a cui si è sottoposto a seguito dell’incidente non sono stati sufficienti.

Per Jeremy Renner, le cose potrebbero ancora peggiorare purtroppo. La situazione infatti non è ancora finita e l’attore potrebbe dover affrontare tempi ancora più difficili. Sembra infatti che a seguito dell’incidente di settimana scorsa avvenuto sulla neve, Renner potrebbe perdere una gamba.

La settimana scorsa, l’attore americano è stato vittima di un grave incidente sulla neve e ora si teme che non possa più camminare normalmente in futuro. Qualcuno teme addirittura che possa essere necessario amputare una gamba.

Vediamo più da vicino le attuali condizioni dell’amato attore statunitense.

Possibile amputazione di una gamba

Alcune persone temono che possa essere necessario persino amputare una gamba del famoso attore. Secondo quanto riportato dal sito RadarOnline, vicini all’attore avrebbero riferito questa possibilità, mentre dal team dell’attore, che è stato già sottoposto a due interventi chirurgici, non sono arrivate notizie verificate da diversi giorni.

Ulteriori dettagli drammatici sono stati aggiunti alla storia di Jeremy Renner. L’attore è stato vittima del suo gatto delle nevi mentre stava sgomberando il vialetto della sua residenza nel Nevada, è ancora in condizioni critiche.

“Jeremy ha già subito due difficili operazioni. Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente”.

Queste le parole di una persona vicina alla famiglia, che ha rilasciato una dichiarazione alla rivista americana, facendo sapere qualcosa di importante sulle condizioni dell’attore.

Sembra infatti che la situazione però potrebbe essere ancora più grave di come ci si aspettava. Secondo questo confidente, i familiari di Renner temono per le conseguenze delle sue lesioni. A quanto pare le sue ferite sono talmente gravi che potrebbe non essere più in grado di muoversi come prima, o addirittura di non essere più nelle capacità di camminare.

Le lesioni riportate dall’attore

Malgrado le lesioni di Renner fossero estese e diffuse, con il torso crollato e il petto schiacciato, è stato evidente fin da subito che i maggiori problemi erano legati ad una gamba.

Sulla base delle prime informazioni, l’attore aveva riportato una ferita molto grave alla gamba. L’emorragia provocata dall’incidente, fu per fortuna bloccata da un vicino di casa grazie all’applicazione di un laccio emostatico.

La speranza che si nutre in questo momento è che le notizie che sono emerse siano prive di qualunque fondamento. Sulla pagina del famoso attore, in un primo momento sono apparse alcune immagini poco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Si è mostrato in momenti di vita normale come mentre lo aiutavano a lavare i capelli o festeggiava il proprio compleanno, ma in seguito non ha più dato alcun aggiornamento sulla sua situazione.

L’unica cosa che possiamo fare e sperare in una sua guarigione che le voci che girano ultimamente sul suo conto siano finte o alterate.