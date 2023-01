229 euro in più dall’INPS, chi potrà ricevere l’aumento: controlla se sei in lista

Una categoria di pensionati è pronta a ricevere ben 229 euro in più dall’INPS. È il momento controllare chi sono i fortunati.

Ci sono dei conteggi nuovi per le pensioni che verranno erogate nel mese di febbraio 2023, infatti i pensionati che non hanno ancora ricevuto l’adeguamento sono curiosi di conoscere la quota che verrà loro erogata. Come sappiamo, tutto è cambiato per il nuovo anno così come la suddivisione in fasce di reddito. I pensionati con la quota minima sono coloro che avranno non poche sorprese. E tutti gli altri? Una delle categorie riceverà sino a 229 euro di aumento.

Aumento pensioni 2023: cosa cambia a febbraio?

Il sistema pensionistico italiano è completamente cambiato dal 2022. Facendo un piccolo ragionamento, nel 2022 – mese di novembre – sono stati presentati i calcoli da parte dell’ISTAT con tutti i dati relativi al caro vita. Questi sono stati aggiunti ai calcoli sull’inflazione, che solo nel 2022 ha avuto un rialzo incredibile.

È quindi stato messo tutto nel calderone e come previsto dalla legge italiana, l’adeguamento per l’anno 2023 è del 7,3%. Alcuni dipendenti hanno ricevuto un piccolo anticipo del 2% sulla quota di dicembre, mentre tutti gli altri si sono visti la quota maggiorata nel mese di gennaio 2023. I soggetti che hanno ricevuto l’anticipo a dicembre, nel mese di gennaio hanno ricevuto un aumento del 5,3%.

Ora, nel mese di febbraio ci sono i pensionati che attendono ancora un aumento mai visto nel mese di gennaio. È quindi il momento che molte categorie possano trovare nell’assegno di fine mese dei soldi in più. Gli esperti evidenziano che sono i pensionati con la minima ad avere la meglio, mentre altre categorie sono state in qualche modo penalizzate e non potranno godere dello stesso trattamento.

Le novità per il mese di febbraio ci sono, così come tutti gli aumenti che sono previsti per le varie categorie di reddito suddivise in sette fasce generali.

229 euro di aumento per questa categoria di pensionati

Il mese di febbraio è alle porte e le pensioni di questo mese sono praticamente già state ricevute e archiviate. È il momento di un altro giro di pensioni e di conoscere quelli che saranno tutti gli aumenti, a partire dalle varie fasce di interesse.

Poste Italiane inizierà a consegnare le pensioni dal 1° del mese e andrà avanti sino al 4 febbraio compreso, al mattino. Ovviamente, il sistema di consegna sarà sempre lo stesso adottato già da alcuni anni con la suddivisione per cognome. I soggetti si dovranno presentare alla data pre stabilita a seconda dell’iniziale della lettera del cognome di appartenenza.

Chi invece riceve la pensione direttamente sul conto corrente, dal primo giorno del mese questa sarà già a disposizione. Una fascia in particolare noterà un aumento da non sottovalutare. Chi percepisce 4.200 euro di pensione mensile potrà avere 229 euro di aumento.

Questoè solo uno dei tantissimi aumenti che ci saranno il mese prossimo, per poi scoprire cosa accadrà nel mese di marzo 2023.