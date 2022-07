Dagli Stati Uniti le immagini, diffuse dalla polizia, della morte di Jayland Walker. Il 25enne afroamericano ucciso da 60 colpi di pistola dagli agenti

Si temono tensioni a poche ore dalla morte di Jayland Walker. Il ragazzo, 25enne afroamericano, è stato ucciso da 60 colpi di pistola durante un inseguimento con gli agenti della polizia di Akron, in Ohio. Tanta gente per strada a protestare, esposti cartelloni “Black Lives matters”. Possibile effetto George FLoyd.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Stavolta in Ohio, ad Akron. La vittima è un ragazzo afroamericano di 25 anni. Jayland Walker è stato ucciso da 60 colpi di pistola dalla polizia locale, dopo essere sfuggito a un blocco stradale.

Il ragazzo era disarmato al momento della sparatoria. Dalle prime ricostruzioni, pare che il giovane si sia dato alla fuga dopo aver commesso un’infrazione in auto.

Prima in macchina, poi a piedi, mentre nelle immagini divulgate dalla polizia locale si vedono gli otto agenti correre verso il 25enne.

Successivamente le urla dei poliziotti, poi gli spari, anche se non è ancora chiaro quanti colpi siano stati esplosi, Walker pare abbia riportato più di sessanta ferite.

Dan Horrigan, sindaco di Akron ha definito strazianti le immagini dell’inseguimento degli 8 agenti nei confronti di Jayland Walker. La polizia locale ha infatti pubblicato i video prima dell’inseguimento e della successiva sparatoria.

Graphic content warning: Body cam video released Sunday shows the fatal shooting of Black motorist Jayland Walker in a hail of bullets minutes after police say he fled a traffic stop last week in Akron, Ohio.

The latest: https://t.co/0UXr3ylavD pic.twitter.com/5LFwFxGUbi

— USA TODAY (@USATODAY) July 3, 2022