Jankto, ex Udinese, ha fatto coming out: “Sono gay, basta nascondersi”

Una rivelazione che ormai si aspettava da tempo.

Il calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese, ha deciso di non nascondersi più e ha fatto il suo coming out.

Il coming out di Jakub Jankto

Un video messaggio su Instagram, con poche parole ma importanti. È così che Jakub Jankto, calciatore ceco, centrocampista dello Sparta Praga, ha deciso di rivelare la verità sul suo orientamento sessuale.

Ha deciso di fare coming out, utilizzando uno dei mezzi più utilizzati e frequentati attualmente, ossia Instagram.

“Come tutti gli altri, ho le mie forze. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che ho fatto al meglio per come potevo, per anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore”.

Solo queste le parole del calciatore che accompagnano il video pubblicato sul suo profilo ufficiale.

La formazione di Jankto

Classe 1996, Jankto è nato a Praga. Dopo una prima esperienza di formazione nelle squadre giovanili dello Sparta Praga, all’età di 18 anni arriva nel nostro Paese.

Nel 2014, giocando insieme al club dell’Udinese, il centrocampista entra per la prima volta in campo per giocare il suo primo campionato primaverile.

Nella stagione successiva, quella del 2015/2016 , arriva in serie B, essendo stato dato in prestito all’Ascoli.

Nel 2016 il calciatore torna nuovamente in serie A, ancora una volta all’Udinese. Il suo primo gol arriva nella partita contro la Juventus. Nel 2017 si trasferisce alla Sampdoria.

Nella prima stagione non riesce ad esordire in qualità di titolare, ma in seguito riesce ad affermarsi sempre di più.

È il 2021 quando per la prima volta riesce ad indossare la fascia di capitano. Jankto ha poi salutato l’Italia lo scorso anno per indossare la maglia del Getafe.

Infine, nel 2022 il club lo ha ceduto e il centrocampista è tornato a regalare il suo talento al club dello Sparta Praga.

Jakub Jankto non è solo un grande appassionato di calcio, ma coltiva tantissime altre passioni tra cui quella della pittura, che mette in gioco di ritratto in ritratto.

Oltretutto nel 2021 è stato inserito nella classifica di Forbes riguardante i imprenditori sotto i 30 anni, dato che ha fatto investimenti ingenti con Esports.

Jankto ha anche acquistato una villa a Praga, per poter ospitare decine e decine di gamer, per un a cifra di circa un milione e 200mila euro di euro.

Infine, in qualità di calciatore, al momento Jankto ha disputato 155 partite in Serie A, arrivando a quota 17 goal.