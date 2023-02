È morto a 54 anni David Jolicoeur, membro del trio hip hop degli anni ’80 De La Soul

È morto a soli 54 anni David Jolicoeur, membro del trio hip-hop De La Soul.

L’artista aveva già apertamente parlato della sua insufficienza cardiaca e della lotta che stava combattendo contro di essa.

Il trio hip-hop De La Soul ha perso recentemente un membro, è morto a soli 54 anni David Jolicoeur. Il famoso trio era noto principalmente per aver arricchito il vocabolario stilistico del genere hip-hop durante il periodo compreso fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 con un umorismo decisamente fuori dagli schemi e un campionamento eclettico tipico del trio. Il gruppo era diventato il punto fermo di MTV ed erano considerati degli eroi di culto proprio di quel genere hip-hop. Il New York time conferma il decesso di David Jolicoeur che è stato annunciato da Tony Ferguson, ovvero l’addetto stampa del trio. Quest’ultimo però non ha voluto specificare la causa del decesso ne ha voluto dire dove si trovasse l’artista al momento del malore. Durante gli ultimi anni David aveva già apertamente parlato riguardo l’insufficienza cardiaca e la lotta che stava affrontando contro di essa, anche all’interno di un videoclip musicale per il brano ‘Royalty Capes’.

Il gruppo è arrivato all’apice del suo successo in seguito alla pubblicazione dell’album intitolato ‘3 Feet High and Rising‘ datato 1989. All’epoca l’hip-hop per il mainstream era un genere ancora relativamente nuovo, quella tipologia di musica spesso era conflittuale, con dei gruppi che parlavano all’interno delle loro canzoni di razzismo, di violenza della politica o dell’abbandono che vivevano molte comunità nere in Africa (alcuni di questi gruppi sono i Public Enemy oppure gli N.W.A.).

I De La Soul, al contrario di questi ultimi gruppi citati, si sono presentati come dei semplici giovani della classe media di Long Island vestiti con disegni floreali tipici degli hippie e con un videoclip musicale ambientato all’interno di una scuola superiore. Il video in questione era per una delle loro canzoni intitolata ‘Me Myself and I’. Il trio hip hop indossava appunto questi abiti larghi con colori particolarmente vivaci, e i tre artisti si muovevano fra le occhiate e gli sguardi dei compagni di classe con delle catene d’oro come accessori, degli occhiali da sole neri e questi abiti da B-Boy ovviamente abbinati.