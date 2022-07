ItalVolley superlativa, 3-0 alla Turchia e finale raggiunta!

By

Pomeriggio da sogno per lo sport italiano con le ragazze dell’Italvolley che travolgono la Turchia nella semifinale di VNL raggiungendo la finale di domenica, le nostre azzurre se la vedranno con il Brasile.



Meravigliosa partita della nazionale italiana di pallavolo che umilia la Turchia con un netto 3-0 (25-18,28-26,25-22) dando l’ennesima grande prova di forza del torneo e raggiungendo la finale contro il Brasile.

Le Azzurre sono semplicemente perfette e contro la Turchia brilla Paola Enogu con 26 punti e la solita grande partita di qualità.

MVP della partita è però Caterina Bosetti che gioca una partita impeccabile e perfetta in entrambe le fasi mettendo a segno anche 11 punti.

Grandissima partita anche per Anna Danesi e Alessia Oro in un’Italia veramente sontuosa.

L’Italvolley è in finale!

La Nazionale di Davide Mazzanti gioca una partita perfetta in ogni dettaglio commettendo pochissimi errori e dando sempre la netta sensazione di superiorità rispetto alla nazionale turca.

Tanti, tantissimi i meriti dell’allenatore italiano che gestisce al meglio i cambi e tutti i momenti delicati della partita.

Difficile trovare un migliore in campo, tra le azzurre però spicca sicuramente l’MVP Caterina Bosetti, la schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara è perfetta in ricezione e sublime tatticamente con murate sempre precise e colpi da posto 4.

Da sottolineare la prova di Paola Enogu che mette a segno 26 punti indirizzando di fatto sui canali giusti la netta vittoria azzurra.

Oggi fondamentale è stato il grande lavoro difensivo fatto da Elena Pietrini e Monica De Gennaro che hanno di fatto annullato completamente le iniziative offensive della Turchia.

La vittoria di oggi rende orgogliosa una nazione intera con l’ItalVolley che si dimostra ancora una volta una delle migliori nazionale al mondo arrivando a giocarsi una finale che si preannuncia bella ed emozionante contro la corazzata Brasile.

La nazionale verdeoro ha superato agevolmente la Serbia in semifinale con un netto 3-1 e partirà ovviamente con i favori del pronostico nella finale di domani.

L’Italia ha tutti i mezzi e le possibilità per giocarsi la partita fino in fondo, contro il Brasile sarà fondamentale la fase difensiva e la prova di Monica De Gennaro potrà decidere la sfida.

L‘Italvolley vista oggi lascia sicuramente molto ottimismo in vista della finale, le nostre ragazze avranno bisogno del sostegno di tutta la nazione che dovrà spingere verso questa clamorosa impresa.

L’appuntamento è alle 17.30 di domani, dove ad Ankara (Turchia) la nostra nazionale proverà a fare la storia.