Italvolley da sogno! 3-1 alla Polonia e oro mondiale

By

Dopo 24 anni di astinenza la nazionale italiana di pallavolo torna a conquistare l’oro ai mondiali, l’Italvolley supera nettamente la Polonia in finale compiendo un’impresa sensazionale e scrivendo una pagina indimenticabile dello sport italiano



Erano i padroni di casa ed i grandi favoriti per la vittoria finale eppure la nostra nazionale è riuscita a compiere l’impresa conquistando un oro sensazionale ai mondiali 2022.

Vittoria assolutamente meritata da parte dell‘Italvolley di Fefè De Giorgi che scoppia in lacrime al termine della partita ed abbraccia i suoi ragazzi.

L‘allenatore azzurro è il protagonista assoluto di una nazionale brillante, efficace e con tanta tecnica e personalità qualità che il tecnico è riuscito a dare ai propri giocatori.

Grandissima prova da parte di tutti con un Simone Giannelli che però al momento è il principale leader della squadra.

Yuri Romanò e Daniele Lavia giocano una partita ai limiti della perfezione con la Polonia che è costretta ad arrendersi in 4 set di fronte alla netta supremazia degli azzurri.

L’Italvolley torna sul tetto del mondo!

A distanza di 24 anni la nazionale italiana torna sul tetto del mondo e regala una gioia indescrivibile allo sport italiano!

Si conclude un anno d’oro per l’Italvolley che conquista il mondiale dopo aver trionfato all’europeo dello scorso anno contro la Slovenia.



Domenica storica per lo sport italiano con l‘ItalVolley che torna a vincere il mondiale a distanza di 24 anni dall’ultima volta.

Simone Giannelli offre una prestazione da miglior giocatore del mondo e chiude con 8 punti dirigendo alla perfezione il gioco degli azzurri.

Lacrime ed emozioni per gli azzurri al termine della partita con lo sport italiano che ringrazia i ragazzi di De Giorgi per aver portato a termine una delle imprese più grandi nella storia del nostro Paese.

La Polonia era la grande favorita per la vittoria finale ma gli azzurri sono stati bravi a smentire i pronostici alzando il proprio livello proprio nelle sfide più delicate.

Il talento c’è ed è lampante ma Fefè De Giorgi è stato bravo a dare una mentalità vincente agli azzurri che riescono a gestire al meglio tutti i momenti della gara facendosi trovare preparati anche nelle fasi più complicate grazie ad una straordinaria capacità difensiva da parte di tutta la squadra.

Un 2022 straordinario per lo sport italiano che in tutte le discipline è risucito ad imporsi vincendo e convincendo, L‘Italvolley è campione del mondo in Polonia !