Caro scuola: uno studente può costare alla propria famiglia fino a 1.300 euro, tra libri, zaini e cancelleria: ecco l’analisi del Codacons.

È iniziata la scuola per gli studenti residenti in diverse regioni d’Italia e, con la campanella che suona, cominciano le prime spese per le famiglie che si ritrovano a fare i conti con il caro scuola. Uno studente può costare anche fino a 1.300 euro, a causa degli incrementi di prezzo di libri, zaini e cancelleria.

Comincia il nuovo anno scolastico e, con quest’ultimo, anche nuovi costi per le famiglie italiane che devono fare i conti con l’aumento dei prezzi dei libri scolastici, della cancelleria e degli zaini.

Prodotti indispensabili affinché uno studente possa andare a scuola e studiare con i giusti strumenti. A pagare lo scotto, certamente, sono i genitori che devono affrontare spese consistenti, soprattutto se hanno più figli.

La riapertura delle scuole non sancisce solamente il ritorno tra i banchi degli studenti che potranno avvalersi della didattica in presenza dopo la pandemia di Covid che li ha costretti a studiare da casa mediante DAD. È anche un periodo in cui bisogna spendere molto denaro per mantenere l’istruzione dei propri figli.

L’analisi del Codacons

Per molte famiglie, infatti, iniziano i conti per far quadrare il budget, visto che i costi di zaini, libri e cancelleria sono lievitati notevolmente nell’ultimo periodo. Uno studente, infatti, può costare fino a 1.300 euro.

È quello che comunica una nuova analisi effettuata dal Codacons che ci mostra lo scenario in cui inizia il nuovo anno scolastico. Sarebbe del 7% il rincaro sui libri di testo e sui prodotti che servono per studiare.

Se si opta per un corredo scolastico composto da prodotti di marca, il Codacons afferma che una famiglia può arrivare a spendere, per un solo figlio, fino a 588 euro. Uno zaino può arrivare, infatti, a costare 200, un diario griffato, invece, fino a 30 euro e un astuccio, comprensivo del materiale, fino a 60 euro.

Spesa a cui vanno aggiunti i costi della cancelleria e dei libri di testo, il cui prezzo varia a seconda della scuola frequentata dall’alunno/studente.

La spesa dei libri, infatti, può oscillare tra i 300 e i 600 euro all’anno per singolo studente. Ugualmente il discorso vale per strumenti specifici ai fini dello svolgimento di precise materie: righe, dizionari, compassi, squadre e compassi, che possono far raggiungere una spesa ammontante a 1.300 euro.