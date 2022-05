Italiano di 34 anni ucciso in un parco di Sheffield

La polizia britannica ha aperto un’indagine per omicidio, su un uomo italiano di 34 anni, trovato morto in un parco a Sheffield, nel Regno Unito, giovedì mattina.

La notizia è stata diramata ieri. Prima è stata avvertita la famiglia, poi si è proceduto ad avviare le indagini. Sentiti colleghi e amici, nessuno ha detto che il il 34 enne, aveva probemi di alcun tipo con nessuno, che era una persona molto tranquilla, e che la sua morte è stata completamente inaspettata.

Carlo Giannini, questo il nome del ragazzo, era nato a Mesagne, in provincia di Brindisi, in Puglia, e si era trasferito in Inghilterra da alcune settimane, per provare una esperienza nuova, ed aveva trovato lavoro in un ristorante della città inglese.

A comunicarlo è stata la polizia nella giornata di ieri, che ha aperto le indagini. Viste le condizioni in cui è stato trovato il corpo, gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio.

I famigliari presto nel Regno Unito

Il tragico fatto è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 maggio. Il corpo ormai esanime del Giannini, è stato trovato senza vita alle prime luci dell’alba, da un passante, che ha subito allertato la polizia.

Fino ad ora, nessuno ha visto ho sentito niente riguardo l’omcidio. E proprio per questo motivo, la polizia ha diramato un comunicato, dove ha lanciato un appello alla cittadinanza, con la speranza che qualcuno abbia visto qualcosa, e possa andare al commissariato a riferire.

Fonti investigative italiane hanno riferito all’ANSA, che i parenti di Giannini sono in contatto con il consolato italiano nel Regno Unito e, potrebbero recarsi a Sheffield a breve, probabilmente anche per poter portare la salma in Italia, appena sarà possibile.

Il dolore e il dispiacere ha colto tutta la comunità italiana a Sheffield.