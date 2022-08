Italbasket, ecco la prima vittoria, 96-80 alla Repubblica Ceca

Si chiude con una bella vittoria la serie di amichevoli della nuova ItalBasket di Pozzecco, vittoria netta contro la Repubblica Ceca con un grande Mannion che fa registrare 20 punti. Ora testa alle qualificazioni per il Mondiale 2023.



Serviva una vittoria e la nostra nazionale non ha tradito le attese andando a conquistare la finale per il terzo posto della SuperCup di Amburgo ma soprattutto ottenendo un trionfo che servirà per dare morale ad una squadra che ora dovrà concentrarsi sulle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Gli azzurri vincono nettamente con il punteggio di 96-80 contro una Repubblica Ceca orfana del talento di Satoransky.

Ora testa a Mercoledì con gli azzurri che andranno a Riga con l’Ucraina e sabato ospiteranno la Georgia.

Finito il tempo delle prove ora la nazionale di Gianmarco Pozzecco è chiamata a fare sul serio per prepararsi al meglio al grande appuntamento con l’Europeo di settembre.

Italia, una vittoria che da morale

La nostra nazionale parte subito forte contro la Repubblica Ceca andando sul +10 dopo pochi minuti grazie ai tanti palloni persi in uscita dagli avversari.

Alla prima pausa ufficiale il parziale è di 25-18 con la partita che va a fiammate ma che vede un’Italia nel complesso superiore grazie alla qualità di uno scatenato Mannion.



All’intervallo l‘Italbasket fa registrare un netto +15 sul tabellone per poi riuscire a resistere nella ripresa alla reazione degli avversari ed a chiudere il discorso con la spallata decisiva del +20.

L’ultimo quarto è totale accademia per i ragazzi di Pozzecco che gestiscono bene il vantaggio acquisito trascinati da un Mannion che arriva a quota 20 punti personali.

Da menzionare anche le buone prove di Fontecchio e Ricci, sempre bravi a gestire i momenti delicati della partita.

Zero minuti in campo sia per Della Valle che Tessitori, probabili candidati al taglio definitivo in vista delle partite ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali del 2023.

Gianmarco Pozzecco dovrà fare le ultime valutazioni del caso per stabilire il gruppo che prenderà parte alle partite ufficiali con l’obiettivo di disputare un grande Europeo a settembre.

Nel frattempo l’ex allenatore di Olimpia Milano si gode la prima vittoria in carriera alla guida dell’ItalBasket con l’augurio che la squadra possa trovare da questo trionfo le giuste motivazioni per continuare a fare bene ed arrivare nelle migliori condizioni possibili alle sfide più attese della stagione.

L’ItalBasket ha ufficialmente iniziato il proprio cammino, ora servirà dare continuità a questa bella vittoria.