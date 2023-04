Ita Airways, il nuovo dress code per i dipendenti che ha creato polemiche

Ita Airways si rinnova. La compagnia di bandiera, ha deciso di sostituire le vecchie uniformi con delle nuove. Accanto al nuovo dress-code, sono state definite anche delle regole di comportamento dinanzi ai clienti e sull’aspetto fisico.

Le nuove regole stabilite da Ita hanno generato diverse critiche a causa della loro rigidità. Infatti a quanto pare i dipendenti dovranno sottostare a precise regole di comportamento, soprattutto relative all’abbigliamento o determinate caratteristiche fisiche.

Il nuovo “galateo” di Ita Airways

La compagnia di bandiera Ita Airways ha deciso di rimodernarsi. Questo attraversi la sostituzione delle vecchie uniformi con quelle nuove disegnate da Brunello Cucinelli.

Queste nuove regole, in realtà, non sono altro che il rimodernamento di quelle tramandate dalla vecchia compagnia Alitalia, le quali si conformano alle altre compagnie. Però, all’interno del nuovo galateo, Ita Airways punta a lasciare un segno all’interno degli aeroporti internazionali, dettando regole di comportamento e abbigliamento molto dettagliate.

“Le nostre uniformi non sono abiti da lavoro: sono un modo per portare nel mondo lo stile, l’eleganza e la qualità del bel vestire italiano”.

Ha affermato la compagnia, aggiungendo che l’obiettivo è mantenere un aspetto impeccabile, che possa rappresentare l’eleganza italiana.

Le regole che i dipendenti dovranno seguire nello specifico

Ita Airways ha dunque pubblicato il catalogo del nuovo galateo della compagnia. Oltre al rinnovo delle uniformi, sono state inserite una serie di regole relative al comportamento nei confronti dei clienti o anche relative all’aspetto fisico di hostess, steward e piloti.

In primo luogo è stato imposto il divieto di piercing visibili alla lingua, alle sopracciglia e al naso. Lo stesso vale per i tatuaggi visibili e per i gioielli dentali.

Riguardo ai gioielli da poter indossare, la compagnia consente di portare solo una collana a girocollo, semplice, sottile in oro o in argento.

Le donne possono inoltre indossare solo orecchini di perle oppure un punto luce a bottone dorati o argentati non più grandi di un centimetro. Gli uomini non possono indossare orecchini di nessun tipo.

Ita si è preoccupata di definire rigide regole anche per barba e capelli. A quanto pare i dipendenti dovranno preoccuparsi di andare a lavoro sempre con i capelli puliti, ben pettinati e tenuti in modo da non coprire viso e occhi.

Inoltre, coloro che sono soliti tingersi i capelli dovranno fare in modo di non far notare l’eventuale ricrescita.

Lo stesso vale per la barba, la quale dovrà essere sempre curata e pettinata quotidianamente, non più lunga di 5 millimetri.

Il pizzetto deve essere corto e curato, mentre i baffi corti e di foggia classica. Inoltre, non è consentito il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi e la mosca sotto al labro.

Infine i dipendenti non potranno fumare in presenza dei passeggeri, fumare camminando in pubblico, masticare gonne, tenere le braccia conserte o in tasca e mangiare dinanzi ai passeggeri o in pubblico, fatta eccezione nei luoghi dedicati.