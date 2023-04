Divorzio Totti-Blasi, prima decisione del giudice: la conduttrice ottiene villa e mantenimento

By

È arrivata da poche ore la prima decisione provvisoria del tribunale civile sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ottiene la villa all’Eur motivo di tanta discordia. I figli maggiori potranno vedere il padre liberamente, mentre le visite alla terzogenita seguiranno i giorni decisi dal giudice. Si tratta di un primo round in una vicenda molto intricata e ancora ben lungi dal dirsi conclusa.

C’era molta attesa per la prima decisione – provvisoria – del tribunale civile di Roma in merito al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Oggi il giudice ha deciso di concedere alla conduttrice dell’Isola dei Famosi la casa coniugale, ovvero la villa all’Eur, più un mantenimento mensile per i tre figli minorenni della coppia. Si chiude così il primo capitolo di una delle separazioni più chiacchierate dello star-system italiano.

C’era molta attesa, oggi, per la decisione, seppur provvisoria, del giudice civile sul divorzio tra l’ex coppia d’oro dello spettacolo, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, quest’ultima tornata ieri in onda con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Il Tribunale di Roma ha deciso di concedere la villa all’Eur, più nello specifico nel quartiere di Casalpalocco, proprio all’ex letterina. Si tratta della casa coniugale che fino a due anni fa divideva con l’ex marito e i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Una proprietà enorme, sul cui uso si era molto impuntata Ilary, fornita non solo di piscina all’aperto, ma anche sala cinema, spa e addirittura un giardino con delle caprette. La conduttrice televisiva si era battuta su questo punto, volendo a tutti i costi poterla ottenere, e così è stato, almeno secondo quanto deciso in prima istanza dal giudice.

Ma non è finita qui, poiché a questo si aggiunge anche il mantenimento dei tre figli, stabilito dal giudice Simona Rossi in 12.500 Euro al mese, a cui andranno aggiunti il 50% delle spese straordinarie, ovvero viaggi, cure mediche e sport, e il 75% delle tasse scolastiche.

Va tuttavia sottolineato come questa sia una decisione provvisoria e che avrà valore solo fino alla conclusione della causa di separazione, per la quale potrebbe volerci anche più di un anno. Una volta terminata, si avrà una nuova sentenza, in questo caso definitiva.

Francesco e Ilary, dalle “stelle alle stalle”: un amore enorme finito tra polemiche e scontri

Pare incredibile che, fino a un paio di anni fa, la coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi venisse considerata come una delle più solide dello showbiz.

Un amore travolgente, nato all’inizio degli anni Duemila e partito dal “Pupone“, rimasto folgorato dopo aver visto in televisione la sua concittadina al fianco di Gerry Scotti a Passaparola.

Tempo un paio di mesi, e i due iniziano a frequentarsi, seppur con cautela da parte di Ilary, inizialmente, si dice, ancora impegnata con un’altra persona. Durante il derby Lazio-Roma del 2002, poi, la consacrazione e l’ufficializzazione dell’unione, quando il capitano giallorosso le dedica un goal con una maglietta con scritto “6 unica”.

Tre anni dopo i due si sposano, lei già incinta del primogenito Christian, bellissimi ed emozionati, seguiti dalle telecamere di Sky, con i proventi dell’evento andati poi in beneficenza.

Seguono anni, saranno venti quelli in totale che li vedranno uniti, segnati da spot pubblicitari assieme, vacanze di famiglia nell’amata Sabaudia, e incursioni televisive da parte del campione della Roma nelle trasmissioni della moglie.

Insomma, tutto sembrava andare per il meglio, ma dal 2017, anno del ritiro di Totti, qualcosa pare incrinarsi, e le voci di un loro allontanamento si fanno sempre più forti finché, all’inizio del 2022, i due appaiono più lontani che mai, nonostante le smentite della Blasi durante un’intervista rilasciata a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin.

A luglio dello stesso anno, poi, arriva l’ufficializzazione della rottura tra loro, con due comunicati disgiunti rilasciati all’ANSA. Seguono sparizioni di Rolex, scarpe e borse griffate e poi la lotta sulla megavilla dell’Eur, fino ad oggi. Non certo la fine, ma solo un tassello di una vicenda ancora lontana dal dirsi conclusa.