Istat, massaggi e riparazione smartphone nel paniere dei prezzi

Nel paniere Istat fanno il proprio ingresso i massaggi, le riparazioni degli smartphone: tutte le novità del 2023.

L’elenco de paniere Istat si aggiorna con nuovi prodotti che fungono da novità per l’anno appena entrato. Tra questi, ci sono i massaggi estetici, le riparazioni degli smartphone e anche la visita medica sportiva, nonché i jeggins da donna. Ecco, di seguito, tutte le novità del 2023 che sono emerse dai nuovi dati diramati dall’Istituto nazionale di Statistica.

Istati, nuovi prodotti nel paniere: massaggi e riparazioni smartphone

Ogni anno entrano a far parte del paniere Istat nuovi prodotti i quali incidono sulla misura dell’inflazione. I cambiamenti, dunque, possono essere repentini ed includere anche servizi o prodotti che, un anno prima, non erano stati inclusi. Quest’anno, infatti, ci sono delle novità.

Tra queste possiamo annoverare la riparazione degli smartphone, le apparecchiature audio, le visite mediche sportive per libero professionista e i massaggi estetici.

Non solo: dell’elenco dei consumi consolidati entrano a far parte anche i rombi di allevamento, il tonno di pescata, formaggio stagionati confezionati, vegetali freschi e frutta.

In totale, per calcolare gli indici NIC (intera collettività) e FOI (per famiglie di operai e impiegati) compaiono, in totale, 1.885 prodotti elementari. Ulteriori novità, secondo quanto segnalato dall’Istat, riguardano l’uso del web scraping, ossia la cattura automatica dei prezzi legati ai voli aerei e l’uso di IQVIA, banca data per i prodotti farmaceutici.

Anche i jeggins finiscono nel paniere

Per quel che concerne l’indice NIC, nel 2023 si registra +1,9 punti percentuali per i servizi ricettivi e di ristorazione, +0,8 per abitazione, combustiili, acqua ed elettricità, +0,7 per spettacoli, cultura e ricrerazione.

Un calo, invece, è stato riscontrato al -1,4 per prodotti alimentari e bevande alcoliche, -0,4 per spese legate alla salute, -0,4 per bevande alcoliche e tabacchi.

Migliorano, inoltre, il paniere diverse tipologie di frutta e verdura biologiche, nonché l’uva priva di semi. Inoltre, per quel che concerne l’abbigliamento prettamente femminile, all’interno del nuovo paniere dell’Istat finiscono anche i jeggins, che si aggiungono ad altre tipologie di pantaloni femminili.

Dati sull’inflazione: si registra una “netta attenuazione”

Per quel che concerne l’inflazione, si riscontra una “netta attenuazione” a gennaio. Secondo l’ISTAT, infatti, si registra un aumento dello 0,2% su base mensile, per quel che concerne il NIC e del 10,1% su base annua.

L’inversione di tendenza su base annua dei prezzi dei beni energetici regolamentati provoca la flessione individuata, insieme alle tariffe e al rallentamento degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati.