Istanbul, esplosione in pieno centro: ci sono morti e feriti

Un’esplosione in pieno centro di Istanbul, nella via dello shopping di Istiqlal nel pomeriggio di oggi. Al momento 11 feriti, ma il numero sarebbe destinato a salire.

Un boato registrato da diversi passanti, nella via dello shopping di Istanbul, tramite il cellulare. Lo riferiscono anche i media turchi: colpita la trafficata via Istiklal Caddesi, piena di gente al momento dell’esplosione.

Istanbul, esplosione in pieno centro: diversi i feriti

Paura per le strade di Istanbul. I media locali hanno riportato la notizia di una forte esplosione nel cuore della città, avvenuta intorno alle 16:20 (ora locale, 14 ora italiana). Tanti adesso anche i video sui social di un terribile boato, che ha scosso le vetrine dei negozi in quella che è la via dello shopping della capitale turca.

Un primo bollettino parla di 11 persone ferite, il numero dei feriti potrebbe essere destinato a salire nelle prossime ore. Dai video condivisi dai passanti in queste ore su Twitter è ben visibile come molte persone siano rimaste gravemente feriti.

Non chiara la motivazione dell’esplosione, governato della città: “Diverse vittime”