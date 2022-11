“Harry ha trovato la foto…”, perché è andato via da casa: avrebbe scoperto tutto

Secondo un’indiscrezione, Harry e Meghan si sarebbero allontanati da Buckingham Palace per via di una foto. Il mistero si infittisce?



Con la morte della Regina Elisabetta II, i riflettori sulla famiglia reale del Regno Unito si sono accessi più di quanto non lo fossero e in particolare su alcuni membri di Buckingham Palace.

In particolare, in questi mesi, le attenzioni sono rivolte a Re Carlo III e a sua moglie, la Regina consorte Camilla che verranno incoronati ufficialmente il prossimo 6 maggio 2023, con una cerimonia che rimarrà nella storia.

Principe Harry: ecco la foto che gli ha fatto decidere di abbandonare Londra

Ma negli ultimi tempi, ad aver avuto un attenzione particolare dai media è stato il figlio minore del Re, il principe Harry duca di Sussex che il prossimo 10 gennaio pubblicherà un libro di memorie.

L’opera, intitolata Spare, che vuol significare “ruota di scorta”, sarà formato da più di 500 pagine e verrà distribuito in tutto il mondo, e questo sta facendo preoccupare molti membri della Royal Family.

Sembrerebbe che Re Carlo III abbia timore che nel suo libro, Harry possa aver detto delle cose non del tutto carine nei confronti di sua moglie Camilla e stando a quanto riportano i tabloid inglesi, sarebbe pronto a bandire suo figlio qualora nel libro ci fossero offese o rivelazioni imbarazzanti sulla Regina consorte.

Ma, Harry, sembra aver preso le misure per evitare che questo accada, infatti, dopo la morte di sua nonna, la Regina Elisabetta II, ha deciso di rimandare l’uscita del libro che sarebbe dovuto essere pubblicato ad ottobre.

Stando ad alcune informazioni trapelate in questi mesi, il principe avrebbe deciso di modificare alcuni capitoli per evitare che ci fossero nuovi attriti con i suoi parenti e anche per via della richiesta della casa editrice di edulcorare alcuni paragrafi scritti di pancia.

In questi giorni, si è vociferata anche una crisi matrimoniale tra Harry e Meghan, dovuta al fatto che la donna pare si sia ingelosita per via del fatto che il duca di Sussex per scrivere le sue memorie abbia contattato alcune sue ex.

Inoltre, pare che Re Carlo III, stia cercando di riappacificarsi con suo figlio e questo avrebbe fatto infuriare la Markle che gli avrebbe dato un ultimatum e secondo alcuni giornali, nei primi giorni del 2023 verrà annunciato il loro divorzio.

La conferma definitiva

Harry e Meghan, poco dopo il loro matrimonio, avvenuto nel 2018 hanno lasciato Londra e la Royal Family per trasferirsi a Montecito, in California e il motivo scatenante sembra essere stato quello di una foto in particolare.

In questi anni, siamo venuti a conoscenza, secondo le parole della Markle, che alcuni membri della famiglia reale hanno avuto degli episodi di razzismo nei suoi confronti, come ha confessato alla famosa intervista rilasciata da Oprah Winfrey.

Ma come ha riportato il Mirror, negli ultimi giorni, il giornalista e biografo Andrew Morton, ha dichiarato che la decisione definitiva di Harry e Meghan di lasciare Buckingham Palace è avvenuta dopo aver visto una foto che ritraeva la Regina Elisabetta II con Carlo, William e il piccolo George.

Secondo Morton, la coppia dopo aver visto la foto, che ritraeva la Regina con tutti i prossimi eredi al trono, ha pensato che si stesse tramando alle loro spalle e hanno così deciso di abbandonare Londra per vivere per conto loro.

Per Harry, come riporta Mirror, questa sarebbe stata la conferma che nonostante fosse un membro della famiglia reale, per i suoi parenti fosse solo l’ultimo della catena e quindi una ruota di scorta, come riporta il titolo del suo futuro libro. Sarà proprio andata in questo modo?