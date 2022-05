Isola dei famosi, violenta rissa in Honduras: i naufraghi arrivano quasi alle mani | VIDEO

Una lite che ha dell’incredibile si è svolta all’Isola dei famosi. I naufraghi coinvolti erano incontenibili, come potete vedere da questo video.

Quello che è andato in onda in diretta a L’Isola dei famosi ha dell’incredibile. Il pubblico e lo staff del reality show sono rimasti letteralmente sconvolti. Protagonisti di una lite due naufraghi che sono quasi arrivati alle mani. Raramente si è visto uno scontro così aggressivo in un reality show.

Continuate a leggere per scoprire cos’è successo e per vedere il video della rissa.

Duro scontro all’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi è spesso teatro di risse. Una di queste è avvenuta proprio nei giorni scontri sull’isola più spiata della tv. Protagonisti dello scontro, due personaggi spesso nel mirino di Vladimir Luxuria.

Stiamo parlando del celebre attore Nicolas Vapodiris e del fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi. I due avevano costruito una solida amicizia all’interno del reality show; amicizia che, a quanto pare, si starebbe sgretolando a poco a poco.

Siamo sicuri che, nel corso della prossima puntata, si parlerà moltissimo dello scontro. Nel frattempo, ecco che di seguito vi sveliamo cos’è successo e vi mostriamo il video dell’accaduto.

Il video choc della rissa

Poco tempo fa, un fan del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha postato un video choc su Twitter. Il filmato in questione mostra l’accesissimo scontro avvenuto sotto gli occhi di tutti tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi.

I due uomini hanno dato vita a una furibonda lite. Edoardo Tavassi ha accusato Nicolas Vaporidis di essere invidioso di sua sorella, Guendalina. L’attore, a detta sua, pescherebbe soltanto per mettersi al centro dell’attenzione e non perché lo sentirebbe davvero. Ecco il video che mostra lo scontro:

Nicolas Vaporidis, dal canto suo, ha risposto all’accusa dell’amico (o ormai ex), sottolineandogli come lui non faccia mai nulla. Le parole di Vaporidis si sono rivelate davvero pungenti: l’attore gli ha fatto notare come stesse sbagliando ad andare contro all’unica persona che lo ha sempre difeso.

Lo scontro è stato accesissimo: i due stavano quasi arrivando alle mani, vista la veemenza con la quale hanno affrontato l’alterco. I fan del reality show sono rimasti sbigottiti e ora non attendono altro che la conduttrice e gli opinionisti commentino in diretta la lite. E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi? Fatecelo sapere!