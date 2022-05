Isola dei famosi, proprio lui abbandona l’Honduras: lo volevano tutti vincitore

Il reality show di Canale 5 in diretta dall’Honduras, l’Isola dei Famosi vedrà alcuni naufraghi tornare a casa. Vediamo chi è il primo che ha scelto di abbandonare.

L’Isola dei Famosi è il posto dove tutto può cambiare e per questa edizione i cambiamenti non sono ancora finiti.

L’Isola dei Famosi è stata prorogata

Ai naufraghi in Honduras che stanno partecipando al reality show l’Isola dei Famosi, è stato comunicato che il programma chiuderà il prossimo 27 giugno. Ciò significa che il reality ha subito una proroga.

Ecco perché, ai naufraghi che hanno iniziato, ormai, mesi fa, è stato chiesto di prendere una decisione: rimanere o tornare in Italia.

Durante la settimana scorsa, i naufraghi hanno dovuto scrivere la loro decisione su dei fogli che sono stati conservati in un forziere e poi svelati nella puntata di lunedì 23 maggio, in prima serata.

I naufraghi che sono arrivati da poco, come Marco Maccarini e Pamela di Non è La Rai non dovevano esprimere il loro parere perché già sapevano la data di fine del reality e perché sono arrivati da poco.

Chi abbandonerà l’Isola

Il clima sull’Isola dei Famosi non era assolutamente dei migliori, come non lo è stato per l’intera settimana. Il che potrebbe avere influito, come ha affermato Vladimir Luxuria, sulla decisione definitiva dei naufraghi.

Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis hanno confermato di voler proseguire la loro avventura sull’Isola. E’ poi arrivato il turno di Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Il ragazzo, benché volto sconosciuto della televisione, si è distinto ed è diventato molto amato dal pubblico. Tanto che proprio il pubblico lo ha dato per vincitore.

Il ragazzo, però, studente universitario, ha deciso di voler abbandonare l’Isola dei Famosi al fine di poter ritornare sui libri al più presto. Alessandro è sempre stato un ragazzo molto ligio ai suoi studi, preciso e puntuale. Per questo motivo, per lui non studiare per un mese significherebbe andare fuori dai suoi piani di studio.

Nemmeno le parole del suo amico e compagno di Università hanno fatto cambiare idea ad Alessandro che, dopo essere stato chiamato in confessionale, è poi tornato in Palapa per comunicare al resto dei naufraghi la sua decisione definitiva.

Al che, tutti i naufraghi si sono commossi perché ad Alessandro è stato chiesto di fare dei saluti speciali per ognuno. Il primo che ha salutato è stato Edoardo, che lui ha considerato come il suo amico più caro sull’Isola.

Interessante il commento di Nicola da studio. L’opinionista e conduttore radiofonico ha affermato che benché tutti volessero che Alessandro continuasse il suo percorso ma che è davvero nobile che un ragazzo della sua età scelga lo studio alla fama derivante da una possibile vittoria.

Per Vladimir Luxuria, che dava Alessandro come vincitore, il ragazzo anche se ha abbandonato, tornerà comunque in Italia vittorioso.