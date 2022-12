Isabella e Fabio di UeD, dove abitano ora? Mega attico di lusso a Dubai | FOTO

Isabella e Fabio di Uomini e Donne, sapete dove si sono trasferiti dopo il matrimonio? Ora abitano nella bellissima Dubai e che sogno la loro casa!

La famosa coppia di Uomini e Donne, che solo da qualche mese è convolata a nozze, ha deciso di fare il grande secondo passo e di convivere in una bellissima casa. Il loro superattico a Dubai è bello da far girare la testa.

Isabella e Fabio di UeD al settimo cielo

È stata Maria De Filippi a far scoccare la freccia dell’amore per l’ennesima volta tra due amatissimi protagonisti del suo salotto dei sentimenti. A Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono incontrati e mai più lasciati.

Il 28 maggio 2022, sono arrivate, con grande sorpresa di tutti, le nozze, con una cerimonia civile, molto intima e privata: la ex modella e l’ex pilota sono diventati moglie e marito. Sui social si mostrano felici più che mai, i due coniugi, che hanno iniziato in età matura una nuova vita con sentimenti ed emozioni che da un po’ di tempo per entrambi si erano assopiti.

Non potrebbero essere più felici i due innamorati che hanno deciso dopo il matrimonio di compiere un altro passo importante: la convivenza. Dove? In un altro continente, in una città lontanissima dall’Italia.

E’ Dubai il luogo nel quale stanno costruendo il loro nido d’amore! Avete visto il mega attico che hanno preso nella città indiana? Così bello da far girare la testa.

La bellissima casa a Dubai dei due protagonisti di UeD

Si sono trasferiti a Dubai, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che dopo il loro matrimonio hanno trovato un compromesso: vivere per sei mesi all’anno in Italia e per i restanti sei mesi invece in India.

Perché proprio questa città così lontana? Fabio aveva optato per il Portogallo, Isabella invece per la Riviera Ligure. Dopo però una vacanza di coppia nella “città cemento”, così come viene definita Dubai, i due hanno deciso che proprio gli Emirati Arabi sarebbero stati il loro nuovo nido d’amore.

Ed eccoli dunque, felici più che mai, nel loro mega attico bello da far invidia a chiunque. Come ha dichiarato la coppia nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la casa che hanno preso a Dubai è super moderna.

Si tratta di un appartamento super lussuoso collocato in un grande palazzo di tantissimi piani, che ha una vista spettacolare sulla città. Di notte, le luci di Dubai rendono tutto ancora più bello: è emozionante vedere dal loro terrazzo, buona parte della splendida città indiana ai loro piedi.

Non hanno badato a spese per la loro casa, Isabella e Fabio, che vogliono essere circondati da ogni agio e comfort. Sebbene inizialmente si fossero impegnati per cercare un appartamento vicino al mare, sono poi arrivati alla conclusione che non possa esserci mai mare più bello di quello italiano.

Super attico da sogno per la coppia

Pertanto, la coppia ha preferito rinunciare ad un appartamento vicino alla spiaggia optando per uno invece al centro di Dubai, circondato da negozi e servizi. Isabella è felicissima. Ha dichiarato che può camminare tranquillamente per la città senza servirsi dell’auto (della quale per anni è stata schiava), dato che tutto ciò di cui ha bisogno è a portata…di piedi!

Per quanto riguarda l’arredamento, l’attico che hanno selezionato è davvero molto grande. Lo hanno arredato con specchi e ornamenti dallo stile arabeggiante che piace ad entrambi. La maggior parte dei mobili che si ritrovano nella loro casa, come armadi e librerie, sono giunti dall’Italia.

Entrambi infatti, come dichiarato da Isabella, hanno mobili lussuosi e di buona manifattura nelle loro case italiane ragion per cui hanno deciso che porteranno un po’ d’Italia a Dubai. Grandi vetrate, pavimento marmoreo, pareti dai colori tenui, l’attico a Dubai di Isabella e Fabio è un sogno ad occhi aperti.